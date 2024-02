A medida que se acerca la fecha de la elección interna, se terminan de acomodar las piezas en el tablero de cada partido. En el caso del Partido Nacional (PN), este miércoles hubo un nuevo movimiento, cuando el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, ex Alianza Nacional, oficializó su apoyo a la precandidatura de Álvaro Delgado, en una conferencia de prensa en su departamento, donde el exsecretario de Presidencia realizó un acto como parte de la gira por el interior que acaba de comenzar.

En una rueda de prensa, Olivera dijo que luego de la pérdida de su “líder natural”, que fue Jorge Larrañaga, se tomó “un impasse en lo que tiene que ver con la política nacional” y ahora adhiere a la precandidatura de Delgado “con mucha convicción”. “Naturalmente, es el hombre que nos ha dado y nos va a seguir dando certezas. Cualquier persona, en cualquier lado del mundo, cuando vota a alguien lo que quiere es certezas. Muchísimas de las cosas que están pasando acá en Paysandú han sido propiciadas por él mismo [Delgado], así que no tenemos ningún tipo de duda”, subrayó el intendente, que todavía no resolvió a cuál de los sectores que apoyan a Delgado se integrará.

Olivera sostuvo que la política “cada vez se divide menos entre blancos, colorados, frenteamplistas, izquierda, derecha, progresismo o conservadurismo”, ya que “se termina dividiendo entre los que hacen y los que no hacen, y, a su vez, entre los que no hacen porque no pueden o no saben y los que no hacen y no dejan hacer al otro”. “En este caso, este hombre está en el paquete de los que hacen. En el caso de Paysandú, muchas de las cosas buenas que están pasando en materia de proyectos que fueron postergados durante mucho tiempo, él tuvo la decisión y la convicción para echarlos para adelante”, insistió el intendente.

En el acto Delgado dijo que desde hace rato viene “mateando” con su “amigo” Olivera y que su apoyo es de esas cosas que le “llenan el alma” y lo colman “de compromiso y responsabilidad”. Subrayó que también lo llena de emoción, “porque a esto también hay que ponerle corazón”. “Cuando Nico me dijo, hoy de mañana, que se había reunido con sus dirigentes y entre todos resolvieron acompañar este proyecto político, no tuvimos más nada que decir, excepto darnos un gran abrazo”, sostuvo Delgado. El precandidato dijo que el de Olivera significa “un aporte esencial”, de una “gestión diferente” y de un perfil al que calificó de “progresista, humano, sensible, recorredor y joven”.

La oficialización de este apoyo implica que 12 de los 15 intendentes nacionalistas se vuelcan a la precandidatura de Delgado. De los tres restantes, el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, apoya la precandidatura de Laura Raffo (el jerarca forma parte de Alianza Nacional, uno de los sectores que impulsan a la economista), mientras que el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, se enfila detrás de la precandidatura del senador Jorge Gandini (de su mismo sector, Por la Patria). Aún resta que oficialice su apoyo el intendente de Lavalleja, Mario García, aunque en el herrerismo confían en que se incline por Raffo, dado que la diputada por ese departamento, Alexandra Inzaurralde, es herrerista y apoya a la economista, subrayaron fuentes blancas en diálogo con la diaria.

“Para salir a la batalla, al descampado, hay que tener mucho coraje”

En el herrerismo, uno de los sectores que impulsan la candidatura de Raffo, no sorprende la gran cantidad de adhesiones que generó Delgado entre los intendentes blancos. El diputado herrerista Juan Martín Rodríguez, de la Lista 71, dijo a la diaria que son conscientes de que en este proceso “una importante cantidad de compañeros dirigentes, en todos los ámbitos”, se inclinarían por Delgado. Es más, subrayó que si se hace la cuenta con los legisladores, capaz que la relación no es tan importante como con los intendentes, pero también son mayoría. Por ejemplo, consignó que en la Cámara de Representantes, 17 de los 30 diputados blancos van con Delgado.

Además, Rodríguez agregó que si se enfocan en los dirigentes que tienen cargos en el Poder Ejecutivo, la cuenta da más para los “delgadistas”, ya que en la actualidad el herrerismo ni siquiera tiene ministros (Luis Alberto Heber, uno de los principales líderes del herrerismo, dejó su cargo en el Ministerio del Interior y fue sustituido por Nicolás Martinelli, de Aire Fresco, el sector del presidente, Luis Lacalle Pou).

“A nosotros esa cuenta no nos preocupa, ni nos asusta ni nos alegra; es un dato de la realidad, somos conscientes de eso. Afortunadamente, partimos de la base de que esta es una elección que no se define por la cantidad de dirigentes, sino que la define la gente. Estamos muy confiados en que el contacto mano a mano, con esa empatía y cercanía que logra Laura, va a ser más determinante que la cantidad de dirigentes que se puedan acumular, ya sean nacionales, departamentales, locales, etcétera”, aseguró Rodríguez.

Además, el diputado herrerista aseguró, aunque sin dar nombres, que “muchos de los intendentes que están con Delgado” tienen dirigentes que “responden a ellos” en lo departamental “pero que salen con Laura Raffo” a nivel nacional para las internas. Por eso, subrayó, apuestan “a una vinculación mucho más cercana y directa con la gente”.

Rodríguez sostuvo que esto quiere decir que no todos los dirigentes departamentales de cada intendente apoyarán a Delgado, y señaló que es “lógico”. “¿Qué le importa al intendente? El poder departamental: si tiene diez grupos y hay dos o tres que en lo nacional están con otro candidato que no es el suyo, no los va a echar, los va a querer seguir teniendo con él en lo departamental”, ejemplificó.

Por último, Rodríguez sostuvo que “era esperable” que tantos intendentes apoyaran a Delgado porque “siempre es más cómodo apostar al favorito” y “siempre es más cómodo quedarse en la zona de confort”, en cambio, “para salir a la batalla, al descampado, hay que tener mucho coraje”.