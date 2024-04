En los últimos días, dos edificios en el barrio Cordón fueron grafiteados, lo que despertó la molestia de los vecinos que allí residen y han reclamado soluciones. Aunque no se trata de una situación excepcional, la proximidad de los hechos desató una polémica en torno a los grafitis en distintos sitios de la ciudad, desde fachadas y cortinas metálicas de comercios, viviendas, hasta en monumentos históricos de valor patrimonial. Al respecto, la intendenta de Montevideo y precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosse, dijo que se trata de un fenómeno “complejo” y “poco entendido”, y aseguró que las “acciones fuertemente represivas” no son la solución.

En diálogo con la prensa, este miércoles, Cosse sostuvo que “una cosa es tener una expresión artística sobre un muro” y otra “es tener una suerte de carrera tribal por ocupar espacios”. Sobre este punto, consideró que se vincula con una cuestión más general de la “convivencia” en sociedad.

“Tenemos que convivir entre los seres humanos y tenemos que convivir con la ciudad. Es un tema profundo, no tengo la solución, pero es un tema que hay que seguir pensándolo y abriendo espacios de convivencia sin resignar espacios públicos y no naturalizar que hay lugares donde no se puede estar”, expresó la precandidata.

El director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gonzalo Baroni, compartió las declaraciones de Cosse en su cuenta de X y respondió: “Imaginate levantarte y tener el frente de tu casa, puerta, ventana y/o balcón todo pintado y sin permiso. La respuesta no puede ser que no se puede hacer nada”.

Además, Baroni apuntó que “no es arte”, sino que se trata de un delito por “violación de la propiedad privada”.

Sancionar con trabajo comunitario

A raíz de estos acontecimientos, el diputado del Partido Colorado Martín Melazzi presentó un proyecto de ley para que “se considere sancionar a quienes realicen grafitis o pintadas en propiedad privada sin el consentimiento del titular del bien”, informó el legislador a través de su cuenta de X este miércoles.

El proyecto consta de un artículo único para agregar al numeral primero del artículo 367 del Código Penal el siguiente texto: “Se entiende por deterioro, entre otros, la pintada de grafitis o similares, así como cualquier otra manifestación gráfica estampada sobre bienes inmuebles públicos o privados, de cualquier naturaleza, sin autorización previa, expresa e indubitable del titular del bien”.

El mencionado artículo del Código Penal establece que “será castigado con pena de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario” quien realice actos de “deterioro o destrozos en espacios públicos o sus instalaciones tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, señalizaciones de tránsito, semáforos y demás elementos del ornato público”.