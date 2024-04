El diputado de Cabildo Abierto Rodrigo Albernaz denunció penalmente al intendente de Salto, Andrés Lima, y a integrantes de su equipo en la comuna por distintas irregularidades, entre ellas, la entrega de terrenos a militantes frenteamplistas y el uso de camiones municipales para repartir propaganda.

En el escrito presentado ante la Fiscalía de Salto, acusó a Lima; a Gustavo Chiriff, secretario general de la comuna; a Mario Furtado, director de Servicios Públicos; a Josué Lima, director del Cecoed; a Daniel Acosta, coordinador de Espacios Verdes; a Jorge Fontoura, coordinador de Servicios Públicos; y a Elbio Machado, exdirector de Obras. A estas personas el legislador las acusó de “abuso de funciones”, “asociación para delinquir”, “concusión”, “fraude”, “peculado” y “utilización indebida de información privilegiada” y, asimismo, planteó que deberían ser investigadas bajo la ley anticorrupción.

Con base en la denuncia de un exfuncionario de la comuna que realizaba diversos servicios de “relleno y barométrica”, que acusó a jerarcas municipales y a Lima de estar al tanto de que en el lugar llamado Gramon se llevaban adelante situaciones irregulares en horario de trabajo, desde consumo de alcohol y droga hasta juegos de azar, Albernaz informó que el intendente no tomó medidas al respecto, sino que, por el contrario, “siguió utilizando esta metodología, incluso organizando y estipulando que cada agrupación política que militara para él tendría el camión de relleno municipal a su disposición”.

El diputado cabildante dijo que, “como castigo”, el funcionario fue desvinculado de la intendencia por “bajo rendimiento”, como “represalia” por informar de las presuntas irregularidades.

Terrenos a cambio de militancia

Albernaz denunció que desde la comuna se entregaron terrenos de la intendencia “a cambio” de militar políticamente para Lima. En ese marco, explicó que el intendente “se encargaba de entregar los terrenos” junto con Machado, quien en su momento era el director de Obras y, a su vez, quien encabezaba la lista 616 que en principio respaldaba a Lima, pero más tarde optó por acompañar la precandidatura de Yamandú Orsi.

El diputado se refirió también al caso de Karina Correa, quien fue desvinculada de la lista 612 del Frente Amplio (FA) una vez que se conoció un audio donde les decía a integrantes de una cooperativa que si militaban a favor del dirigente, este adelantaría la entrega de terrenos. Lima desmintió lo dicho en ese audio.

Albernaz expuso que Lima violentó todos los “principios” de una “buena administración”, como la “igualdad, la racionalidad, el buen uso de los bienes públicos, entre otros”.

Por su parte, Ruben Villaverde, jefe de campaña de Lima de cara a las internas del FA, señaló en diálogo con la diaria que esta denuncia no afecta los pasos del intendente de Salto como precandidato de la fuerza política. Por el momento, Lima no prevé responder sin hablar antes con los sectores que lo apoyan. “Se contestará lo que haya que contestar, pero no nos ha generado preocupación por el momento”, expresó Villaverde, y agregó que “sin ninguna duda” esta denuncia busca inmiscuirse en la campaña electoral.

Según Villaverde, “todos los días aparece algo nuevo, y cuando no es a [Yamandú] Orsi es a Carolina [Cosse] y ahora también a Andrés. En su momento atacaron a [Mario] Bergara con el espionaje. Todo forma parte de lo mismo, es una nueva forma de la derecha de hacer política”.

En tanto, Machado negó las acusaciones en su contra y dijo a la diaria que está “tranquilo” y que espera que lo llamen de Fiscalía. “Lo tomé bien, no tengo ningún problema”, concluyó.