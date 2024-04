“Llegó la hora de despejar todas las dudas”, dijo hace minutos el senador del Partido Nacional Juan Sartori en un video que difundió este lunes a través de sus redes sociales, en referencia a su futuro político. Dijo que hace meses viene “meditando y evaluando los diferentes caminos”, y que su decisión responde a la pregunta de cómo puede “ayudar más y mejor en la construcción del Uruguay del futuro, de este pequeño gran país”.

Sartori agregó que “en este momento sólo hay una opción” y que, con el “respeto” que le merecen “los otros precandidatos del Partido Nacional”, decidió “apoyar el camino de Álvaro Delgado para que sea el futuro presidente de nuestro país”. “Con Álvaro nos unen muchas cosas, además de un respeto mutuo, nos unen las ideas, la visión de un país que genera más y mejores oportunidades de trabajo, en donde estamos mucho más conectados al mundo y tengamos más bienestar para todos”, sostuvo.

Agregó que con Delgado también coinciden “en los cambios que son necesarios y que aún no han podido concretarse”, y subrayó que, “a pesar de las diferencias”, quiere poner el foco en lo que los une, porque “los uruguayos lo merecemos”. “Uruguay merece más desarrollo, y estos cinco años han sido un buen ejemplo del trabajo que los blancos somos capaces de hacer: muchas más obras, puentes, carreteras, una economía sólida y un gobierno confiable. Son muchas más las coincidencias que los desacuerdos. Ambos creemos en un mundo más libre y democrático”, subrayó.

Sartori sostuvo que su “compromiso con el desarrollo de Uruguay es irrenunciable” y que está “al servicio de los uruguayos”. Agregó que quiere ser presidente y tiene la certeza de que “ese momento llegará”. “Si algo he aprendido en estos cuatro años es que luchar solo es muy difícil. Soy el senador blanco que presentó más proyectos y más propuestas en el Parlamento, pero transformar y modernizar nuestro país no es tarea fácil, ni se limita a una banca en el Senado, en donde personalmente quisiera concretar muchos más cambios para favorecer a los uruguayos”, dijo.

El empresario sostuvo que desde su lugar como senador se ha dedicado en estos cuatro años “a traer oportunidades desde el exterior”, ya que trajo “más de 300 millones de dólares de inversión” a Uruguay, aseguró, los cuales “en este mismo momento están generando miles de puestos de trabajo en todo el territorio nacional”, afirmó.

Sartori agregó que desde “el primer momento” ofreció a Uruguay “todo” lo que está a su alcance “para buscar soluciones y traer nuevas oportunidades”. “Creo que la capacidad para mejorar no está en un despacho sino en lo que seamos capaces de lograr. Desde 2019 intercambié experiencias con más de 300 líderes políticos y empresarios del mundo, y todo con Uruguay en mi cabeza y en mi corazón”, finalizó.

Reacciones en la interna

Apenas se conoció la noticia, Delgado escribió en su cuenta de X un escueto mensaje: “Muchas gracias, Juan Sartori, por la confianza. Vamos por ese Uruguay de oportunidades para todos”.

Por su parte, la senadora blanca Graciela Bianchi, del sector de Delgado, dijo a la diaria que el anuncio de Sartori lo tomó con “naturalidad”, y agregó que le parece bien “el razonamiento que hace” el empresario, “que quiere ser presidente pero que entiende que este no es el momento”.

En cuanto a que el apoyo de Sartori signifique más votos para Delgado, Bianchi dijo que ella es de las que siempre dicen “que hasta que no se abran las urnas” no se sabrá, pero el empresario en las encuestas “marca bien, siempre está entre el 8% y el 10%”, acotó, aunque no sabe “si eso se va a mantener o no”. “Pero es una incorporación, y es una persona con una forma de hacer política diferente, así que bienvenida sea”, finalizó.

En tanto, fuentes del herrerismo, sector que apoya la precandidatura de Laura Raffo, dijeron a la diaria que ya sabían que el empresario finalmente iba a inclinarse por Delgado, pero que eso no cambia su campaña, y señalaron que con este movimiento la interna blanca “se polariza” entre Raffo y Delgado.

Por otro lado, el senador y precandidato blanco Jorge Gandini dijo a la diaria que el anuncio no lo sorprendió. Sostuvo que con este movimiento “lo que queda claro es que lo único diferente” sigue siendo su precandidatura, porque “todo lo demás se arrima a la Torre Ejecutiva”. “Los que desafiamos la línea oficial dentro del partido y con apoyo al gobierno somos Por la Patria, es mi candidatura”, insistió.

Gandini dijo que el apoyo de Sartori a Delgado “puede consolidar un sector hegemónico dentro del PN”, por eso es “más necesario” que su precandidatura siga donde está, “ensanchando la base”, porque “no le puede pasar al partido lo que le pasó al Frente Amplio, que se queda sin opciones”. “La nuestra es la opción wilsonista, la otra corriente dentro del PN, grande o chica, tenemos que estar”, finalizó.