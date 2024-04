Las bancadas bicamerales de las comisiones de Defensa y de Asuntos Internacionales del Frente Amplio (FA) analizan citar a los ministros Armando Castaingdebat (Defensa) y Omar Paganini (Relaciones Exteriores) por el ingreso irregular de un buque estadounidense al puerto de Montevideo. Las autoridades reconocieron, mediante un comunicado, que hubo “un error de procedimiento” en el ingreso del buque extranjero.

“Ante la imposibilidad material de poder completar el correspondiente trámite parlamentario, se dejó sin efecto cualquier actividad de índole militar que dicho buque pudiera realizar en coordinación con las Fuerzas Armadas, por lo que su permanencia tendrá una función protocolar, así como el normal reabastecimiento de combustible y reaprovisionamiento”, indicaba la nota que hicieron llegar a los legisladores. Ante este hecho, los parlamentarios del FA pidieron la renuncia de los secretarios de Estado por entender que se violó la Constitución al no informar sobre el ingreso del buque.

En diálogo con la diaria, el diputado frenteamplista Carlos Rodríguez indicó que se trata de una “falta reiterada”, dado que hace algunas semanas también se registró que un avión llegó al país sin el aval del Parlamento, aunque sus tripulantes sí contaban con la habilitación. “Hay una reiteración de violación, pero además hay un reconocimiento de los propios ministerios, tanto de la cancillería como del Ministerio de Defensa, de que efectivamente no se habían dado los pasos para que ingresara este buque y se le cambió el carácter de los ejercicios que se iban a hacer, militares con fuerzas uruguayas, a una visita protocolar”, sostuvo.

El diputado indicó que “muy probablemente” decidan llamar a los ministros a comisión, aunque no pudo definir si en el Senado o Diputados. Rodríguez agregó que fue llamativa la respuesta de Castaingdebat cuando fue consultado por los legisladores: “El mismo ministro decía que se había enterado de esto por la prensa, o sea que hay una situación también de descoordinación. Es la tercera visita que hace a Uruguay este mismo barco de la Guardia Costera en este período de gobierno”, apuntó.

De acuerdo a Rodríguez, hay “un antes y un después” en la relación entre Uruguay y Estados Unidos luego de la negativa a la compra de la patrulla china. “Quedó marcada una injerencia clara de Estados Unidos, que de ahí para acá ha sido incluso con mucha más fuerza. En ningún período de gobierno habíamos tenido una presencia de militares de Estados Unidos de la forma que estamos teniendo en este momento, con distintas actividades en conjunto con nuestras fuerzas, pero además con presencia de autoridades del propio Comando Sur”, sostuvo.

Por su parte, en rueda de prensa, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez, también integrante de la Comisión de Defensa de la cámara alta, indicó que “pasó algo muy feo” en el país, dado que los ministros deben “cumplir” con la Constitución. “Lo que tendrían que haber hecho el ministro de Defensa y las autoridades del gobierno es no permitirle el ingreso si no está autorizado. Si a ti te contratan para ser portero de un lugar y dejas entrar a personas que no tienen permiso para entrar, te echan”, graficó, y añadió que los jerarcas deberían haber dado un paso al costado. “No se explica ni se entiende. Y menos que se intente minimizar diciendo que es un error de procedimiento. Cumplir la Constitución no es un tema de procedimiento. Es un tema de principio y de soberanía”, concluyó.