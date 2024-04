En la plaza Matriz de Montevideo, frente a la embajada turca y en torno a una pancarta que rezaba “Turquía estado genocida” y exigía “memoria, justicia y reparación”, unos 250 jóvenes –aunque no exclusivamente– de la colectividad armenia uruguaya se manifestaron este miércoles en el marco del 109º aniversario del genocidio armenio.

La movilización fue convocada por los Jóvenes Armenios del Uruguay (JADU), bajo la consigna “otra vez genocidio contra el pueblo armenio”. En diálogo con la diaria, Gerardo Polatian, vocero del grupo, sostuvo que “el genocidio continúa”. “No es algo que ha culminado; cuando hablamos de 109 años, podemos entender que comienza en ese momento, pero con la situación que se ha dado con Artsaj el año pasado nosotros entendemos que son nuevos actos genocidas”, en este caso, por parte de Azerbaiyán.

A partir del 1º de enero de este año, la República de Arstaj, denominación dada por los armenios a la región de Nagorno-Karabaj, dejó de existir formalmente, luego de la ofensiva militar que Azerbaiyán lanzó sobre ese territorio en setiembre del año pasado.

En la proclama leída este miércoles en la plaza Matriz, JADU sostuvo que se trata de “un genocidio más, que no nos lo contaron nuestros antepasados”, sino que “vimos con nuestros propios ojos cómo se planeó y se ejecutó”. “Más de 120.000 armenios desplazados por la fuerza de Artsaj, de sus propias tierras, con un bloqueo genocida previo de diez meses por parte de Azerbaiyán y con el respaldo incondicional de Turquía. Sin gas, agua, comida, medicina, ¿qué clase de vida digna es esa? ¿Tanto odio?”, preguntó el colectivo.

Asimismo, JADU advirtió que actualmente “la población armenia está siendo amenazada por bombardeos constantes” en suelo armenio. “Seguimos siendo amenazados por la política de limpieza étnica que mantienen y promueven Azerbaiyán y Turquía”.

Por eso, JADU interpeló a “la comunidad internacional”: “¿Va a seguir permaneciendo en silencio mientras presenciamos un nuevo genocidio armenio?”. En cuanto al Estado uruguayo, “que les abrió las puertas a nuestros antepasados y demostró su compromiso con la justicia y los derechos humanos al ser pionero en el reconocimiento del genocidio armenio en 1965”, los jóvenes cuestionaron si en la actualidad “se va a seguir manteniendo fiel a sus principios”.

Consultado al respecto, Polatian consideró que “en estos últimos años” la postura del gobierno uruguayo no ha tenido “una posición firme como la que ha tenido en otros momentos”. “Hoy le pedimos al Estado [uruguayo] que mantenga esa posición en relación al respeto de los derechos humanos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay recordó este miércoles en un comunicado “un nuevo aniversario del genocidio armenio”, iniciado el 24 de abril de 1915, y abogó por “el desarrollo y la prosperidad del Estado y pueblo armenio, en un marco de paz y estabilidad regional, en base al respeto del derecho internacional y sus principios fundamentales”.

Cerca de 1.500.000 personas fueron asesinadas por el Imperio Otomano en el genocidio armenio. Turquía no lo ha reconocido. Al respecto, Polatian reclamó “el cese de la política negacionista” del gobierno turco y exigió “verdad, justicia y reparación” para el pueblo armenio. “No olvidemos nuestro pasado, no ignoremos nuestro presente y no dejemos de luchar por nuestro futuro”, expresó la proclama, y exigió “memoria, justicia y verdad” para “no olvidar, condenar y terminar con la impunidad”.