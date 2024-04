La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) consideró que el senador del Partido Nacional Juan Sartori omitió dar información sobre su patrimonio. Este miércoles se reunió el Directorio del organismo y se resolvió cambiar la última resolución sobre el tema e incluir este nuevo incumplimiento, consignó el semanario Búsqueda.

En noviembre, ante el pedido de la Jutep de saber su patrimonio personal, Juan Straneo, senador suplente del empresario, agregó un aditivo de la declaración jurada del legislador y los estudios contables de las distintas empresas que posee y de las que participa. Sartori presentó parte de la documentación y el organismo consideró que era insuficiente.

La directora del FA en la Jutep, Ana Ferraris, sostuvo que esta decisión refuerza la “condición” de que no presenta por completo su declaración jurada. “A esta altura lo de la cónyuge, si bien es relevante, es casi una anécdota porque siendo él el obligado principal, es grave su omisión de informar cómo corresponde su patrimonio”, expresó a la diaria.

Por otra parte, este miércoles la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado trató una petición de Sartori para que se le quite la sanción que le retiene la mitad del sueldo por no haber presentado la declaración jurada de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva. Finalmente, por unanimidad, los legisladores negaron el pedido del legislador.

El senador blanco Jorge Gandini indicó a la diaria que el tema debería ingresar en la primera sesión de mayo del Senado, porque tiene plazo hasta el 12 de ese mes. Allí, según dijo, se votaría una resolución que dirá que no corresponde que el Senado se pronuncie sobre la suspensión de un acto administrativo que dictó otro organismo.

En tanto, el senador frenteamplista Charles Carrera añadió que el Senado no puede discutir la sanción porque son “meros ejecutores”. “En Uruguay el organismo que lleva adelante la política pública de transparencia, que tiene un grado de autonomía importante, es la Jutep”, expresó a la diaria.

El senador de la oposición dijo que cuando ese organismo declara a una persona omisa ordena a diferentes organismos públicos a que cumplan esa resolución: “Nosotros tenemos que cumplir, no somos competentes para atender la petición del senador. Vamos a hacer un informe al cuerpo para que el Senado declare que no somos competentes y vamos a no hacer lugar a su petición administrativa”, concluyó Carrera.