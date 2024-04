En una nueva reunión del Comité Consultivo Permanente de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel) que se llevó adelante en Montevideo, la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, dijo que “se habilitó” que “terceros desarrollen” sus servicios con base en la fibra óptica instalada por la empresa estatal y que se “permitió que las empresas de televisión por cable ofrezcan su infraestructura de acceso a banda ancha de internet, algo que hasta ese momento era monopolio de Antel”.

Esto trajo fuertes críticas tanto desde el sindicato de Antel (Sutel) como también del director de la oposición en el ente, Daniel Larrosa, que afirmó que la titular de la cartera “hace anuncios” antes de que el Directorio de Antel trate el tema.

Facio dijo que en el área de telecomunicaciones se alcanzaron “muchos logros”, algunos “a partir de la formación de un ecosistema de telecomunicaciones público-privado”. En ese sentido, recordó que Antel “fue un monopolio durante muchos años” y que “ya hace varios años” se permitió ingresar al “ecosistema” a otros actores del sector privado. Señaló que esta medida, que “fue muy cuestionada en su momento”, hoy tiene la “aceptación de la población, porque logramos darle a los consumidores la posibilidad de elegir con mayor libertad, según sus intereses y su economía”.

La jerarca sostuvo que en la administración de Luis Lacalle Pou se introdujeron otros cambios en esta área, como, por ejemplo, la tecnología 5G y la portabilidad numérica, lo que permite que cada usuario de telefonía celular mantenga su número aunque decida cambiar de compañía proveedora del servicio.

Larrosa: “Hablaron de que lo importante era generar competencia y ahora cambiaron el discurso y parece que hay que colaborar”

El mes pasado el oficialismo tenía previsto expedirse sobre la habilitación a los cableoperadores para que utilicen la infraestructura de la empresa pública para poder vender internet en los hogares, pese a que el Parlamento lo rechazó varias veces, algo que todavía no se concretó. En ese sentido, Larrosa criticó las afirmaciones de Facio y dijo que “está anunciando cosas que todavía no se trataron ni se resolvieron en el Directorio”. “De vuelta pasa lo del Antel Arena, que nos enteramos por la prensa lo que iba a resolver el directorio de Antel. Ahora por la ministra, parece que anuncia algo que todavía no pasó en la interna de Antel. La verdad es que esto desvaloriza completamente la institución de Antel”, lamentó, en diálogo con la diaria.

Larrosa recordó que el tema ya fue rechazado por el Parlamento por no llegar a un acuerdo en la interna de la coalición de gobierno. “[Para] esto mismo que ella está planteando que van a hacer, en el Parlamento no se obtuvieron los votos. Ni cuando se presentó en la LUC [ley de urgente consideración], ni cuando se presentó varias veces, con diferentes formulaciones, en la ley de medios. Lo van a resolver, aparentemente, en Antel, administrativamente”, fustigó.

Asimismo, Larrosa dijo que le llama la “atención” que desde el gobierno “hablaron de que lo importante era generar competencia y ahora cambiaron el discurso y parece que hay que colaborar”. “Cuando la plata ya la puso el pueblo uruguayo y construyó la red, hay que colaborar con los demás. Es increíble”, cuestionó.

Sutel “en alerta”

En tanto, desde Sutel emitieron un comunicado en el que criticaron los dichos de la ministra. “Se notó su satisfacción por liquidar el monopolio de Antel, la empresa pública de telecomunicaciones de todas y todos los uruguayos”, apuntaron, y agregaron que “en un momento de una alocución llamativamente desprolija” mencionó que los cableoperadores “van a poder utilizar la fibra óptica instalada por Antel”.

El presidente del gremio, Gabriel Molina, manifestó su “rechazo” a estas afirmaciones y exigió que el ministerio “aclare en qué lugar se resolvió eso, quién lo resolvió y cómo se resolvió”, dado que el Directorio de Antel no lo trató todavía. “Nos asombró la forma en que, muy feliz y alegre, la ministra manifestaba la pérdida del monopolio de Antel. Lo dijo con una alegría que realmente llama la atención”, señaló a la diaria.

A su vez, Molina indicó que no permitirán que “se venda el patrimonio de los orientales al bajo precio de la exigencia de los privados y a amigos del gobierno”. “El sindicato está en alerta”, concluyó.