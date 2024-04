Este miércoles de noche el Frente Amplio (FA) resolvió no apoyar la iniciativa de impulsar el plebiscito sobre el ingreso a las intendencias que planteó el sector Ciudadanos, del Partido Colorado (PC), por lo que no alcanzan las firmas en la Asamblea General –se precisaban 52– para que se habilite el proyecto. En el Partido Nacional (PN) estuvieron en contra de la iniciativa cuando se presentó en forma de proyecto de ley, en el Senado, y algunos legisladores hablaron sobre la postura que tomó la oposición.

Por ejemplo, el senador blanco Sergio Botana, uno de los principales críticos de la iniciativa dentro de su partido, señaló a la diaria que la decisión del FA “es lo que hay que hacer” porque ya la Constitución “prevé mecanismos para cumplir con ese objetivo” (de los ingresos por concurso), y los gobiernos departamentales “desde 1952 empezaron a cumplir con su obligación en ese sentido”. El senador sostuvo que con el plebiscito que buscaba impulsar Ciudadanos se iba a sustituir “algo que prevé el concurso y el sorteo pero que también tiene previstas las soluciones de las cuestiones urgentes, de acuerdo a la realidad de cada región”.

Para Botana, con lo planteado por Ciudadanos se iba “a caer en un vacío, porque si se deroga lo que hay, los regímenes de excepción no tendrían cabida, por lo tanto, íbamos a asistir al triste espectáculo de que no se levante la basura y no se cumplan ese tipo de funciones que son las esenciales”.

Por lo tanto, Botana dijo que lo resuelto por el FA le parece “correcto”, porque, de lo contrario, “íbamos a quedar con un artículo que es sólo declarativo, porque no tiene previsto ni quién controla ni las sanciones, y nos íbamos a quedar sin los regímenes de excepción, que son imprescindibles”, insistió. Botana dijo que la postura del FA es “sensata”, pero subrayó que el tema no es “con quién se esté de acuerdo sino en qué”.

Por su parte, la senadora blanca Graciela Bianchi subrayó a la diaria que no se pronunciará sobre la decisión del FA porque “es un problema interno” de la oposición, que muestra “el predominio del Partido Comunista y la división interna que tiene el FA”. La senadora comentó que la postura del FA demuestra “falta de seriedad”, ya que la oposición en la cámara alta impulsó el proyecto del fallecido senador colorado Adrián Peña junto con el PC y Cabildo Abierto (PC), pero “resulta que ahora dan marcha atrás”.

“Nosotros, los miembros del PN, y en especial yo, que fui la que hizo el informe jurídico del tema, lo ratifico: votamos como correspondía desde el punto de vista jurídico. Además, tampoco estamos de acuerdo con que se modifique la Constitución para poner casos puntuales”, sostuvo.

Además, subrayó que “los quería ver sentándose a armar la redacción de los artículos que le quieren poner a la Constitución”, ya que “es imposible, porque cualquiera que haya tenido experiencia en el Estado sabe” que en el Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos están previstas “todas las posibles excepciones y los castigos en caso de cometer irregularidades”.

Bianchi aclaró que no es que se “alegre” por la postura que tomó el FA, pero le parece que “para el país es mejor” que no se habilite la posibilidad de un plebiscito sobre este tema. “Me parece muy bien que no se toque la Constitución, me preocupaba mucho que se tocara la Constitución. Pero yo cuestiono al FA porque hizo alianza con CA y el PC para dejarnos solos a nosotros. Y no fue por las mismas razones [que no apoyan el plebiscito de Ciudadanos], porque jurídicas no fueron”, finalizó.