Este martes, el sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC) anunció que juntará firmas de los integrantes de la Asamblea General para impulsar un plebiscito para regular el ingreso a los gobiernos departamentales. La iniciativa se corresponde con el último proyecto que presentó Adrián Peña antes de su fallecimiento.

La voluntad de la colectividad política a la que pertenecía Peña generó rápidas repercusiones en el Parlamento. Así como ocurrió durante la discusión en el Senado, donde el proyecto fracasó porque no consiguió ningún voto del Partido Nacional, la propuesta sigue sin generar unanimidad.

El senador y precandidato del Frente Amplio (FA) Mario Bergara sostuvo que ve la propuesta “con muy buenos ojos” y afirmó que acompañará la iniciativa, como lo hizo la semana pasada la bancada de senadores frenteamplistas cuando se discutió en la cámara alta. “Estamos completamente de acuerdo en generar la regla de que los ingresos a los gobiernos departamentales se hagan esencialmente de la misma manera que se hace en el gobierno nacional, que es por concursos y sorteos”, expresó el legislador.

Bergara señaló que en los próximos días los senadores del FA revisarán el texto de la propuesta de Ciudadanos y sostuvo que “capaz [hay que] pulirlo un poco” porque “ahora, al ser algo que vamos a colocar en la Constitución, hay ciertos resguardos que estaban vinculados a la autonomía departamental que de repente se pueden analizar”. A modo de ejemplo, mencionó la posibilidad de habilitar hasta 10% de los ingresos por designación directa que contenía el proyecto original. “Eso no podía entrar en la ley porque ese punto, según los juristas, sí alteraba la autonomía municipal. Ahora que iríamos por la vía constitucional, capaz que esa válvula de escape se puede incorporar”, explicó.

El senador frenteamplista dijo que es “absolutamente factible” avanzar en un texto para la semana próxima y consideró que dada la cantidad de legisladores que acompañaron la propuesta “van a estar las firmas suficientes” para lograr un plebiscito. “Nos parece de rigor que si hay elementos y procesos de transparencia y de equidad de acceso a la función pública a nivel de gobierno nacional, también lo tiene que haber a nivel de los gobiernos departamentales”, agregó.

A su vez, Bergara sostuvo que uno de los principales planteos en contra del proyecto por parte de los blancos era su “posible inconstitucionalidad”, pero, ahora, al ir por esta vía, ese argumento se cae.

En cambio, su compañero José Carlos Mahía planteó que la fuerza política tendrá que tomar postura, más allá de los pareceres personales. En su caso, señaló que “por supuesto” está de acuerdo con que “todos los gobiernos departamentales tengan reglas claras y que la gente ingrese por sorteo o concurso”, pero manifestó algunas dudas respecto al plebiscito por la cantidad de iniciativas populares que pueden llegar a votarse en la proxima elección.

Mahía señaló que quiere “discutir [el tema] con calma”, aunque haya poco tiempo, porque con el objetivo de la iniciativa están todos de acuerdo. “Tengo mis dudas a nivel personal del instrumento”, agregó.

Botana: “Hay una animosidad contra el interior y los gobiernos departamentales”

Por su parte, el senador del Partido Nacional Sergio Botana dijo que si bien el PC con esta propuesta hace un “reconocimiento” de que “este es un tema constitucional”, cuestionó que sólo se abarque a los gobiernos departamentales. “Deberíamos obligar a todo el Estado, a todos los funcionarios públicos”, dijo, y se preguntó “por qué sólo [se incluye] a una pequeña porción, por qué siempre el ataque a los otros y por qué siempre la discriminación al interior y la discriminación al segundo nivel de gobierno”.

Botana señaló que aún hay que ver el texto, porque “este tema ya está en la Constitución” y hay que ver “si no están cuestionando los mecanismos de contralor de las juntas departamentales”. El nacionalista sostuvo que si “ya está el concurso y el sorteo en todos los estatutos de funcionarios de todos los gobiernos departamentales”, esta iniciativa “es una gran denuncia a las juntas departamentales, a no ser que la propuesta sea volver atrás en materia de descentralización y eliminar las potestades de las juntas departamentales y especialmente las de contralor, lo cual sinceramente no lo veo en un país que quiere avanzar hacia su descentralización”.

Por otra parte, el nacionalista consideró que el planteo de Bergara de poder habilitar 10% de designaciones directas es un “reconocimiento de que las rigideces en este caso no corren”. “Yo lo expliqué en sala. Si en un pueblo chico donde no hay ONG nos quedamos sin recoger la basura porque se enfermaron los dos funcionarios que lo tienen que hacer, hay que poder contratar a algunos, o en los pueblos que tienen interés turístico, cuando crece la cantidad de población y, por lo tanto, las demandas, tienen que poder contratar trabajadores para la temporada de verano”, sostuvo Botana y planteó que cada departamento, de acuerdo a su realidad, ha establecido un estatuto del funcionario de “manera sabia”. “Yo creo que hay una animosidad contra el interior de la República y contra los gobiernos departamentales”, afirmó.