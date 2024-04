El proyecto del senador colorado Adrián Peña para transparentar el ingreso de funcionarios a las intendencias no llegó a buen puerto y este martes fue rechazado en el Senado por todo el Partido Nacional (PN), por lo que le faltó un voto para ser aprobado. De todos modos, dentro del PN hay quienes sostienen que se debe solucionar la forma en la que se ingresa a las intendencias actualmente. Es el caso de la militante blanca Valeria Ripoll, exsecretaria general de Adeom y presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios Municipales, que dejará el gremio en los próximos meses, cuando se realicen las elecciones de las nuevas autoridades.

En su calidad de presidenta de ese gremio fue que Ripoll en noviembre compareció ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para dar su visión del proyecto, en el que había planteado que si bien apoyaba el “espíritu” de la iniciativa, tenía dudas sobre que “realmente vaya a implementarse, sea aplicable y funcione”. Ya que el proyecto finalmente naufragó, cabe preguntarse qué piensa Ripoll ahora, como nacionalista y gremialista municipal.

En diálogo con la diaria, Ripoll señaló que lo que en su momento plantearon a la comisión fue que el proyecto “tal cual estaba” no les daba garantías. Pero, de todos modos, subrayó que para el gremio “sí hay que generar algo que haga que los ingresos a las intendencias sean por concurso y por sorteo”, porque “a pesar de que las intendencias en los estatutos de funcionarios prevén el ingreso por concurso y por sorteo, está claro que en ningún lado prohíben el ingreso directo. Entonces, en muchas intendencias, todos o la mayoría de los ingresos son directos”.

Ripoll agregó que esos ingresos directos “muchas veces ni siquiera son de confianza política”, es decir, “no por un tema de política partidaria, sino por metodología de ingreso”.

La nacionalista apuntó que una de las principales críticas que tenían contra el proyecto de Peña era que “no había nada que asegurara la estabilidad laboral”, dada “la penuria que viven los funcionarios municipales, que cada cinco años están viendo si gana el mismo partido o si no gana, cuántos van a echar y cuántos van tomar”.

“Si yo solamente me encargo de ver cómo entran, pero después no está laudado cómo será la carrera, si la van a digitar o también va a ser por concurso, y no está puesto el tiempo en el que luego van a ser presupuestados, nunca van a ser funcionarios estables y van a seguir dependiendo de la voluntad del intendente. Si vas a hacer un cambio mediante un proyecto de ley, tiene que ser estructural”, reflexionó Ripoll, y agregó que los funcionarios municipales no querían “ser rehenes de que se usara esto como campaña política, viendo el momento en el que iba a ser discutido”.

Ripoll insistió con que los estatutos del funcionario de todas las intendencias ya prevén el ingreso por concurso y por sorteo, por lo tanto, “lo que hay que hacer es cuestionarlo si no se hace, y el control de cómo son los ingresos, porque todas las juntas departamentales lo pueden hacer”. “Me parece que el desgaste tiene que ser mucho mayor en cuanto a algo que ya existe, que se exija que se cumpla, y no crear una nueva ley, que va a ser inconstitucional porque ningún organismo nacional puede meterse en las autonomías de las intendencias”, señaló.

Consultada sobre si del PN le preguntaron por ese tema, en su calidad de representante de los municipales, contestó que no. De todos modos, subrayó que tiene “la misma opinión como militante del PN y como dirigente sindical desde hace 15 años en lo municipal”. Ripoll dijo que a Peña lo respeta mucho “en lo suyo”, pero la realidad es que “de intendencia en sí tiene muy poco conocimiento”, ya que “hay un montón de cosas que suceden exclusivamente en la órbita municipal que él no las conoce”.