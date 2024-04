Cuando las aguas del Partido Colorado (PC) parecían estar tranquilas, otra vez los movimientos internos las agitaron. Este martes, el sector Ciudadanos anunció en una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo que impulsará un plebiscito para regular el ingreso a los gobiernos departamentales mediante la inclusión en la Constitución de lo planteado en el proyecto de ley del recientemente fallecido senador de ese sector Adrián Peña, que fue rechazado por un voto en la cámara alta hace pocos días. Para habilitar el plebiscito se precisan dos quintos de adhesiones de la Asamblea General, es decir, la firma de 52 legisladores.

El precandidato colorado Robert Silva (de Crece, que nuclea a Ciudadanos) dijo en la conferencia que con esta propuesta intentarán cumplir con el programa “Compromiso por el país”, en el que se adelantaba que se iba a buscar promover una “normativa que, respetando el marco constitucional vigente, establezca el concurso y el mérito en el ingreso y ascenso de personas contratadas por los gobiernos departamentales”.

Pero fuera de Ciudadanos la iniciativa generó ruido. En particular, el senador y exintendente de Salto Germán Coutinho no recibió con buenos ojos la iniciativa de reforma constitucional, pese a que apoyó el proyecto. En diálogo con la diaria, dijo que fue “desafortunada” la “intervención” de Crece y de Silva “en este contexto”. “Un desacierto, porque lo hacen sin previa consulta con todo el partido. Vieron una oportunidad política y lo que están generando es ese contexto. Todo lo contrario a lo que hizo Adrián Peña, que durante todo este tiempo estuvo trabajando en la unidad del partido, y tal es así que en los últimos 15 días logró que [el senador colorado] Tabaré Viera y yo finalmente votemos este proyecto”, subrayó.

Coutinho, que apoya la precandidatura de Viera, insistió en que luego de que los colorados votaran todos juntos el proyecto, “en una movida política inesperada, entre parlamentarios y el candidato de Crece” (Silva) anunciaron esto. “Quienes realmente votamos y apoyamos a Peña con este proyecto no nos merecíamos enterarnos por la prensa”, lamentó.

El senador dijo que está “muy molesto” con la situación, porque no le gustan “los oportunismos políticos, y esto no era la inspiración” de Peña. Insistió con que tanto él como Viera luego de conversar con Peña cambiaron su voto, porque originalmente no estaban de acuerdo con la iniciativa, y lo hicieron para trabajar por un tema que los unía como partido. “Estos en un par de minutos deshicieron todo”, acotó.

Coutinho subrayó que puede decir todo esto en la prensa porque ya se lo hizo saber al senador Pablo Lanz (suplente de Peña, que ahora ocupa su banca). “Hace un par de horas tuvimos esta tragedia, hace un par de horas estamos intentando coordinar de vuelta, y en un contexto inesperado nos encontramos con esta acción sorpresiva de un precandidato y de los legisladores de un sector. Fuera de tiempo, fuera de forma y sin previa consulta en el propio partido. No se hace eso, no se trabaja así y no era lo que Peña hacía”, finalizó Coutinho.

Blancos en contra pero con matices

En el Senado, todos los integrantes del Partido Nacional (PN) votaron en contra del proyecto de Peña, pero en la cámara baja hay legisladores blancos que lo veían con buenos ojos. Es el caso del diputado herrerista por Canelones Sebastián Andújar, que recordó a la diaria que él ya había anunciado que si llegaba a la cámara baja, lo iba a votar. “Conceptualmente, desde el principio coincidí, porque entiendo que las oportunidades laborales tienen que ser transparentes y en un sentido de igualdad y equidad para todo el mundo”, señaló.

De todos modos, Andújar subrayó que, para él, “el camino de la ley es el mejor”, por lo tanto, “todavía se puede seguir dialogando y tendiendo puentes para ir encontrando una solución” a nivel legislativo. En ese sentido, para el diputado blanco, “utilizar la otra herramienta”, como la planteada por Ciudadanos, por ahora le parece “demasiado apresurado”. “Me parece que primero hay que agotar todas las instancias del diálogo legislativo”, insistió. Entonces, adelantó que no firmará para habilitar el plebiscito.

En cuanto a la polémica sobre la posible inconstitucionalidad del proyecto de Peña, Andújar dijo que para él “no viola ninguna autonomía” departamental, sino que simplemente plantea “que no hay ciudadanos clase A y clase B”. Por último, subrayó que no pueden criticar cuando los intendentes del FA “ponen gente a dedo y después no criticar cuando los intendentes del PN lo hacen”. “No se puede decir algo en la pulpería y callar en la comisaría”, finalizó.

En tanto, el diputado blanco –también por Canelones– Alfonso Lereté (de Aire Fresco) dijo a la diaria que en el caso del PN hay “una fuerza muy importante que es la que gobierna el interior del país”, con referencia a los 15 intendentes blancos, lo que implica que “como partido” no pueden “no oír” lo que una fuerza “tan importante transmite, cuando representa a miles y miles de personas en su territorio”. “Si la mayoría de los intendentes le manifestaron en su momento a la bancada de senadores que no era ese el mejor camino, no puedo desoír la fuerza de 15 intendentes”, sostuvo.

En segundo lugar, Lereté dijo que es verdad que el ingreso a las intendencias “está cuestionado”, ya que, en su caso, lo critica en Canelones, donde gobierna el FA, “por los contratos directos”. Así las cosas, Lereté sostuvo que para él lo que hay que hacer, pero no en este momento sino después de la elección nacional, es “poder dar la capacidad, no sólo al que gane sino también al que pierde, de tener una representación en determinados organismos”, como se hace en la Corte Electoral. “Tendríamos que analizar ese camino, pero no para el ingreso del 100% [de los funcionarios], sino para un pequeño porcentaje; será del 10, 15%. El resto sí, concurso o sorteo”, evaluó. Por último, dijo que no cree “que el camino sea el plebiscito”.

Por otro lado, en Cabildo Abierto (CA), partido que en el Senado apoyó en conjunto el proyecto, aún no tienen una posición sobre lo planteado por Ciudadanos. El senador suplente de CA Marcos Methol dijo a la diaria que les parece “muy pronto aún” el planteo de un plebiscito sobre el tema, “teniendo en cuenta el reciente rechazo en el Senado y la reciente muerte del senador Peña”.

Carrera no tiene “ningún inconveniente” en acompañar la propuesta

En filas de la oposición, el senador del FA Charles Carrera, que integra la comisión que trató el proyecto de Peña, dijo a la diaria que no tendría inconveniente en firmar; además, subrayó que la redacción que plantea Ciudadanos es la que él le propuso a Peña en su momento, “para salvar la constitucionalidad de la norma”. “Realmente es muy importante tener un mecanismo para que los ingresos a los gobiernos departamentales sean por concurso y no a dedo, como en las intendencias administradas por los blancos, porque hace a la transparencia y la igualdad de oportunidades”, sostuvo.

Además, dijo que lo planteado “hace a la libertad de la gente”, para que los ciudadanos puedan presentarse a un concurso “sin temor”, porque, por ejemplo, en el pueblo donde él nació, Minas de Corrales (Rivera), “se utilizan los ingresos al municipio o a la intendencia para hacer política”. “Entonces, eso te duele mucho, porque es jugar con las necesidades de trabajo de la gente”, sostuvo.

De todos modos, subrayó que los plebiscitos con los actos eleccionarios “complican las elecciones, porque no dan lugar a que se pueda debatir con profundidad los temas”. Agregó que el planteo de Ciudadanos lo debatirán en conjunto en la bancada del Movimiento de Participación Popular, al que pertenece, y del FA, pero repitió que personalmente no tiene “ningún inconveniente” en acompañar la propuesta.