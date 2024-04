El diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía habló este martes en entrevista con el programa Doble click, de Del Sol FM, sobre su respaldo al precandidato colorado Andrés Ojeda, después de que decidiera bajarse de la carrera presidencial. En ese marco, dijo que desde que concretaron el acuerdo ambos han recibido “muchas críticas por parte de otros sectores del partido”, que consideró no “ajustadas” por “ingresar, de alguna forma, en temas oscuros o personales o buscando la descalificación”.

“La alianza que realicé con Ojeda es una alianza estratégica, política y electoral. No veo la razón de crítica”, señaló el exfiscal, y consideró que al unirse con Ojeda han generado “un polo más potente dentro del partido y es lógico que haya movilización de los otros sectores”. No obstante, apuntó que se ha llegado a un “plano oscuro que después los partidos se lamentan de haberlo tenido cuando tienen que formar una unidad con vistas a las elecciones nacionales”.

Por otra parte, aseguró que su decisión tuvo una “muy buena aceptación” entre sus votantes. “Decisión que me congratulo de haber tomado porque eficazmente estamos creando un polo, sobre todo, unificando criterios en materia de seguridad, donde los dos tenemos experiencias en diversos ámbitos. No siempre concordamos en todos los puntos, eso lo hemos aclarado desde el primer día. La concordancia exacta o idéntica es un absurdo”, manifestó.

Los periodistas le recordaron al exfiscal un tramo de una entrevista a Ojeda en 2020 en el programa Fácil desviarse, de la misma radio, cuando le preguntaron: “Para ponerlo al frente del Ministerio del Interior, ¿Gustavo Leal o Gustavo Zubía?”, y el abogado respondió: “Ustedes son las peores personas del mundo; lo dejo huérfano al ministerio, que se gestione solo, dejo al subsecretario”.

Al respecto, Zubía dijo que “esas expresiones no las podemos considerar como ciertas o absolutas cuando nos estamos refiriendo a un aspecto lúdico del programa”. De todas formas, dijo que “más allá de eso” con Ojeda tuvieron sus diferencias, pero “posteriormente o últimamente” han tenido más coincidencias, por ejemplo, en las críticas a la gestión en seguridad del gobierno actual. “En todo caso, pregúntenle a Ojeda qué fue lo que quiso decir y cuál es la postura que tiene actualmente”, agregó.

Zubía también fue consultado por las declaraciones del asesor en seguridad del precandidato Robert Silva, Diego Sanjurjo, en una entrevista con el programa Primera mañana, de El Espectador, este lunes, donde sostuvo que las propuestas del exfiscal en seguridad son “un disparate” y “no son buenas técnicamente”. Sobre esto, el diputado dijo que a ese tipo de planteos se refiere cuando habla de comentarios “oscuros”.

“Estuve 38 años en combate directo al delito como fiscal y se ve que no me dejó tiempo para estudiar teorías librescas de cómo combatir la inseguridad. Esa posición dogmática, teórica y romántica, además de cómo perseguir la inseguridad, yo hace tiempazo que la abandoné. Hay una posición romántica que cree en mecanismos de rehabilitación en las tremendas y oscuras condiciones que se dan en las cárceles uruguayas, que son concepciones utópicas, románticas, que no le dieron resultados al Frente Amplio”, expresó.