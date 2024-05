Con el ya conocido cartel de Carolina Cosse remangándose, la precandidata del Frente Amplio (FA) inauguró su sede principal en Montevideo, ubicada a escasos metros del teatro El Galpón, escenario que será clave el próximo martes cuando presente su “plan país”, que plantea las políticas “inmediatas” para “paliar los grandes emergentes” y que prevé implementar en caso de llegar a ser electa presidenta, con base en el programa único aprobado por la fuerza política.

El plan de acción de la postulante tendrá varias etapas que aún restan por definir, pero en la reunión con buena parte de la dirigencia que la apoya dio cuenta de algunos “lineamientos estratégicos” a recorrer. Uno de los dirigentes señaló a la diaria que “huele” a plan ABC, proyecto que implementó Cosse apenas asumió la comuna de Montevideo ante las consecuencias que se derivaron de la pandemia. La cita sirvió para que los sectores y referentes que la respaldan, en especial del interior, se “suban al barco” de Cosse. Según supo la diaria, se hizo una “sistematización” de información y de “perspectiva” de la campaña.

En rueda de prensa, Cosse señaló que hay que construir “un rumbo”. “Más allá de algunos aciertos que pueda haber habido durante este gobierno, creo que la debilidad principal ha sido la inestabilidad, con un Consejo de Ministros que ha cambiado varias veces”, por las sucesivas renuncias que se dieron en el último tiempo, consideró.

“El único lugar donde ha habido renovación es en el Consejo de Ministros. Hay una falta de rumbo inquietante, alarmante. De hecho, eso se traduce en las preocupaciones de la población que recogemos en la campaña en todo Uruguay. Preocupaciones en torno a casos graves de seguridad, a elevación de los niveles de violencia, en torno al desmantelamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, de las empresas públicas y fragilidad en el trabajo”, sostuvo.

Justamente, esos son algunos de los ejes que podrían estar sobre la mesa el próximo martes, confiaron a la diaria concurrentes a la reunión del “comando político”. De acuerdo con Cosse, en varios lugares del interior del país le expresaron “preocupación” por el “enorme” porcentaje de informalidad en el trabajo.

“Lo que está faltando es rumbo. Y bueno, allá vamos. Nosotros tenemos un programa que para nosotros es sagrado. Es el programa que vamos a cumplir al llegar al gobierno. Y lo que estamos planteando ahora es ese programa, aterrizarlo en un plan de acciones, en un núcleo de acciones, que es lo que vamos a estar presentando el martes”, expresó la postulante frenteamplista.

Según la intendenta de Montevideo, los diversos temas los trabajan “en equipo” y “así es como pensamos que hay que gobernar y como vamos a gobernar cuando ganemos las elecciones”.

Las encuestas sobre la mesa

Los últimos números de las encuestas, en las que Cosse achica la diferencia con Yamandú Orsi, que siempre lideró la interna frenteamplista según los distintos estudios, estuvieron sobre la mesa en esas casi tres horas de reunión del comando político en la inauguración de su local de campaña, expresaron concurrentes a la diaria. Al respecto, indicaron que están confiados en que, en los casi dos meses para las elecciones, ese resultado se puede revertir y, por lo tanto, podría ganar la interna. “Quedan dos meses, tiempo suficiente para terminar de descontar. Hay una lectura optimista”, dijo uno de ellos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, Cosse matizó el tema y dijo que “siempre los datos hay que tenerlos en cuenta, pero no pueden ser nunca el determinante de una campaña”. “Nuestro eje de campaña es transformar el país, transformarlo abriendo también la participación, escuchando, actuando y respondiendo”, añadió.

Esta semana se dio a conocer la encuesta de Cifra, que muestra que entre todos los votantes del FA, Orsi alcanza una adhesión de 46% y Cosse de 41%. Mientras tanto, entre quienes afirmaron que votarán en las internas la brecha se acorta, y el exintendente de Canelones cosecha 47% de intención de voto, mientras que la jefa comunal de Montevideo asciende a 45%, lo que los deja con sólo dos puntos de diferencia.

En tanto, en la última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, que hizo luego de que Mario Bergara bajara su precandidatura, Orsi aparece primero con 51% de intención de voto, mientras que Cosse recoge 41% de las voluntades. En tercer lugar, aparece Andrés Lima, con 3%, mientras que 5% no sabe o no contesta.

Sin apuro

Cada vez más son las voces que piden que Cosse se expida sobre el plebiscito para reformar la seguridad social, propuesto por el PIT-CNT. Esto se debe a que la precandidata firmó para que se habilite la consulta popular, pero nunca dio una respuesta clara sobre si apoya o no la papeleta. Al igual que en los últimos días, Cosse dijo que no se apurará.

“Creo que lo que hay es cada vez más repeticiones del mismo pedido. Pero no creo que haya cada vez más voces, porque la gente está preocupada por la seguridad, por el trabajo, por la salud. Más allá de la postura que pueda tener con respecto al plebiscito, hay grandes temas de Uruguay. Mi postura es que no me voy a apurar”, apuntó, dado que primero la Corte Electoral deberá hacer el conteo de firmas, algo que “hay que respetar”.

Señaló que, una vez finalizada esa instancia, se abrirá una nueva etapa de discusión. “Yo firmé para que esa etapa de discusión fuera posible. El propio FA ha explicado que va a retomar la discusión de este tema y yo me integraré a esa discusión como una frenteamplista más. Entonces, no me van a apurar, porque no me voy a distraer de lo que estamos haciendo y porque nunca es bueno apurarse. No vamos a poner la carreta delante de los bueyes. Hay un proceso que vamos a respetar y no voy a contestar otra cosa hasta que el FA empiece a discutir este tema”, insistió, y apuntó que “si me lo repiten 20 veces, 20 veces les pienso contestar lo mismo, con todo respeto”.

Según Cosse, durante toda su trayectoria fue “muy cuidadosa” con sus declaraciones, y “a veces” los “silencios construyen más unidad que las opiniones”. “La reforma que hizo este gobierno es un desastre y lo peor que nos puede pasar es tener este sistema. Lo segundo que entiendo es lo que está en el programa del FA, que dice que cuando seamos gobierno lo primero que vamos a hacer es llamar al diálogo social”, indicó.