El precandidato del Partido Colorado Andrés Ojeda concurrió al acto del PIT-CNT por el 1° de Mayo y sostuvo que siempre ha “reivindicado que tenemos que tener puentes con la gente que representa a gente, por más que no estemos de acuerdo”. En esa línea, manifestó que “la política del futuro es de acuerdos más que de enormes confrontaciones” y opinó que “la gente está medio podrida de ver políticos pelearse que no logran construir nada”.

Ojeda dijo que tiene “grandes discrepancias” con lo planteado por el PIT-CNT y enumeró, por ejemplo, el plebiscito en contra de la reforma de la seguridad social y la “visión de cómo se organiza un Estado”. Al igual que el precandidato nacionalista Álvaro Delgado, dijo compartir “la preocupación específica por el desempleo juvenil y su mayor entidad con relación al desempleo global”. También sostuvo que está de acuerdo con que “no puede haber una sola jubilación en Uruguay menor al salario mínimo”.

Sin embargo, reafirmó su posición en contra del plebiscito impulsado por el PIT-CNT y, en particular, la decisión de eliminar las AFAP. “A mí me sigue preocupando mucho que digan que acá no hay una expropiación de recursos, porque van a ser administrados por un fideicomiso. Que te lo expropien o te lo roben no cambia el hecho de quién va a administrar el robo después”, afirmó.

También se refirió a los dichos del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien cuestionó a los dirigentes del oficialismo por decirles “confiscadores”. “Les hemos dicho mucho más que confiscadores: les hemos dicho expropiadores y quizás hasta personas que están robando, hurtando los ahorros individuales de la gente”.

“Si es por lo que todos quisiéramos, me quiero jubilar a los 40 y jugar de 9 en el Real Madrid”, pero “evidentemente la discusión tiene que ser seria y con fundamentos y con números. Confío en la seriedad del pueblo uruguayo a la hora de pensar sensatamente hacia adelante la viabilidad del país”, acotó.