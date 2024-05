Junto a un puñado de militantes no asociados a ningún sector en particular y nucleados en el colectivo Yo Estoy, Yamandú Orsi inauguró este lunes un local del Frente Amplio (FA), ubicado en 18 de Julio y Joaquín Requena, frente a la bicisenda que recorre la principal calle de la capital. El evento sirvió para que el precandidato frenteamplista protagonizara un breve intercambio con la militancia que se hizo presente, en el entorno de 50 personas.

La primera pregunta se la hizo una mujer de 48 años de edad, “frenteamplista de toda la vida”, que le consultó si como precandidato tenía “alguna propuesta” para “un problema extremo” como “el tema de ser dependiente económicamente, que es mi caso, me está pasando”, le dijo. Sentada en primera fila y acompañada por su hijo adolescente, la mujer dijo haberse frustrado en la búsqueda de alguna solución tanto en la Intendencia de Montevideo como en el Ministerio de Desarrollo Social, donde no pidió “tarjeta”, sino “trabajo”, aseguró.

Sentado a pocos metros, micrófono en mano, el exintendente de Canelones le respondió: “Yo te entiendo cuando tú dices que no necesitas tarjeta y todo eso, te entiendo, pero a veces hay que ver si de repente podemos resolver algunos de los problemas que tú tienes con algunas de las instituciones”. Según Orsi, se trata de un problema que, “por lo que uno está viendo en las recorridas, es bastante más frecuente de lo que era antes”.

En cuanto a las propuestas, señaló que desde el FA se viene “planteando que hay que pasar a una nueva fase” en el Sistema Nacional de Cuidados, “atendiendo fundamentalmente estas situaciones”. “El Frente Amplio en su programa plantea cosas que son, por ejemplo, un mejor Sistema de Cuidados, garantías de alquiler… Hay un montón de políticas que deberíamos implementar para tu caso o para muchas mujeres que están en situación de jefa de hogar”, expresó el precandidato frenteamplista.

La segunda pregunta que le tocó contestar a Orsi fue sobre los jubilados. Luego de referirse a algunos comentarios de la diputada Cristina Lustemberg, que respalda la precandidatura de Orsi, sobre la pobreza infantil, una mujer manifestó: “No escucho a ningún representante nuestro hablar de los viejos, que son muchos, que tienen una jubilación mínima y [que] andan orinados, por decirlo de alguna manera, sin poderse comprar los pañales. Yo no leí el programa. ¿Está comprendida una visión hacia la vejez?”. En respuesta, Orsi señaló que, al analizar la distribución de la pobreza por edades, “sorprende la cantidad de niños y adolescentes que hay”. “En un país donde no nace mucha gente, donde hace un año pasó que morimos más que los que nacimos, los niños están naciendo de una manera llamativa en esos hogares más pobres; por eso lo de la pobreza infantil”, resaltó.

Luego, con relación al “tema de la jubilación mínima”, el precandidato del FA dijo que también “sorprende” que en este período de gobierno el Poder Ejecutivo haya otorgado aumentos a mitad de año que, por tratarse de adelantos, en el siguiente ajuste “te lo descuentan”. “Durante todos los años del gobierno del Frente se aumentaba”, afirmó.

Según Orsi, actualmente “la plata no alcanza” porque, si bien “la inflación está más o menos contenida”, cuando las pasividades “están estancadas desde hace años, evidentemente tenemos una población [a la que] tenemos que prestarle un poquito más de atención”.

Plebiscito sobre ingresos a las intendencias: “Tenemos que hacerlo por ley”

Luego del intercambio, Orsi se sacó fotos, firmó banderas y se repartieron camisetas rojas, azules y blancas con la frase “Yamandú Orsi, para gobernar para la gente”. En una rueda de prensa Orsi fue consultado sobre el planteo de un grupo de militantes para que el FA reconsidere promover un plebiscito constitucional para regular el ingreso de los funcionarios públicos. “Creo que tenemos que hacerlo por ley”, afirmó al respecto, y señaló que, en el caso de las intendencias, “hay un tema de la autonomía departamental” que dijo respetar “mucho”.

Para Orsi, en lugar de mediante un plebiscito –que se plantea hacer en simultáneo al balotaje–, el ingreso al Estado debería regularse por “la vía legal y con un acuerdo previo”. También mencionó la posibilidad de avanzar al respecto en el Congreso de Intendentes: “Yo soy bastante optimista en que si seguimos dándole una vuelta, y una vuelta más, podemos mejorar la forma de contratación”, expresó.

Por último, Orsi sostuvo que “hace un poco de ruido” que haya consultas populares “en el mismo tiempo que las elecciones nacionales”, cuando “uno tiene que elegir qué gobierno quiere para que maneje los siguientes cinco años de la vida de este país”. Aunque valoró “la herramienta de la democracia directa”, Orsi consideró que “todo tipo de interferencia, o de aporte, porque no tiene que ser interferencia, a veces complica, y si todavía es más de uno, peor”. “Meter todo junto en las campañas electorales no me convence tanto”, subrayó.