Una vez más, la situación política de Venezuela sacudió la interna del Frente Amplio (FA). Luego de las elecciones nacionales del pasado domingo, en las que el actual presidente Nicolás Maduro obtuvo la reelección, según informó el Consejo Nacional Electoral de ese país, y en las que la oposición denunció fraude, el Secretariado Ejecutivo del FA trató el tema este lunes y declaró por unanimidad que aguarda la publicación de “la totalidad de las actas, con los datos desglosados por mesa electoral”, como un “elemento fundamental para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados de la elección”.

Al término de la sesión del Secretariado, el presidente del FA, Fernando Pereira, sostuvo en una rueda de prensa que la divulgación de estas actas permitirá constatar si hubo o no irregularidades en el proceso electoral. “Si no hubo, hay que reconocer el resultado, y si hubo, habrá que no reconocerlas”, resaltó. Afirmó que, a menos de 24 horas de la elección, “es tan irresponsable decir que hubo fraude, sin tener ningún elemento, como decir que la elección ya está certificada, sin tener ningún elemento”.

Dicho esto, Pereira apuntó contra el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien no reconoció el triunfo de Maduro. “Yo no entiendo cómo a las dos de la mañana el presidente tenía información [de] que ‘así no vale’”, afirmó. “Me parece que es igual de temerario decir que hubo fraude como decir que todo aconteció normalmente. Hay que esperar a que los organismos muestren la información”, subrayó.

Asimismo, Pereira contó que su familia vive en Venezuela y sostuvo que, de acuerdo con su “experiencia en Venezuela”, la del pasado domingo fue “una elección mucho más calma que el resto de las elecciones de los últimos 25 o 30 años”.

El presidente del FA sostuvo que Venezuela “necesita una salida democrática” para “abrirse al mundo” y “generar bienestar para quienes habitan en el país”; no obstante, dijo que “no se puede gritar ‘fraude’ antes de que se sepa el resultado”. “La única posibilidad de que no hubiera fraude en Venezuela es que Maduro no ganara. Bueno, esa no es la lógica democrática de ningún país del mundo”, agregó.