Este miércoles, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó en la inauguración del dispositivo Ciudadela para la atención integral de adicciones en Rocha. En rueda de prensa, dijo que el centro inaugurado fomentará la descentralización, para que quienes necesiten tratamiento no tengan que ir a Montevideo.

“Todos los lugares que hemos inaugurado y los que quedan por inaugurar van a ayudar mucho a que las familias tengan un lugar donde llevar a esa persona de su núcleo que está con un problema de adicción”, destacó, y enfatizó que este “es un gobierno que se preocupa por el individuo, que tenga salud, educación, vivienda, pero también se ocupa de la piel para adentro, que, al fin y al cabo, es lo más importante”.

Consultado en rueda de prensa, dijo que el hallazgo de nuevos restos óseos en el Batallón 14 tiene que ver con los compromisos que este gobierno hizo en campaña: “Lo que venimos haciendo durante el gobierno es tratar de recibir información y, cuando se recibe información, actuar en consecuencia”, apuntó. El presidente dijo que espera que se continúe con el proceso y que se puedan “dar más noticias antes de que termine el gobierno”.

Sobre Venezuela: “Que aparezcan los documentos” sobre el conteo de votos

A su vez, Lacalle Pou fue consultado sobre la situación en Venezuela luego de las elecciones y la exigencia de que se retiren de ese país los embajadores de Uruguay, Argentina, Chile, Perú, República Dominicana, Panamá y Costa Rica por las críticas al proceso electoral. “Nosotros no rompimos relaciones con Venezuela ni echamos al embajador venezolano”, señaló, y agregó que si no se muestran las actas que respaldan la victoria de Nicolás Maduro “algo raro hay”, sumado a que no se trata “de alguien que tiene antecedentes democráticos”.

“Yo he dicho que Venezuela es una dictadura, lo dije en frente a Maduro con respeto, pero lo tengo que decir”, recordó, y consideró que “la comunidad internacional tiene que ser firme”, que hubo organismos internacionales que fueron convocados a controlas elecciones y “están diciendo que no fue” [victoria de Maduro]. Además, cree que la “presión internacional es importantísima para que Venezuela recupere la democracia”, y que “la única manera es que se cuenten bien los votos, que aparezcan los documentos donde están establecidos los votos, porque la sospecha la teníamos y esto sería la confirmación”.

Irregularidades en Artigas: “Lo que está mal, está mal”

Los periodistas le preguntaron al mandatario si la situación en Artigas por la condena a Pablo Caram y a Valentina dos Santos perjudica al Partido Nacional, a lo que Lacalle Pou respondió que prefiere no hablar de política partidaria porque es el “presidente de todos los uruguayos”. No obstante, dijo que “lo que está mal, está mal, del partido que sea”.

Por otro lado, habló de la reforma de la seguridad social que se hizo en este período de gobierno, y consideró que si bien siempre se pensó como un tema “urgente”, incluso en gobiernos anteriores, “se ve que la urgencia ni siquiera hizo que se tenga el coraje suficiente para impulsar una reforma”. “Lo que me decían a mí era: ‘Luis, no pagues el costo político’, pero no hay nada en la vida más lindo que querer hacer lo que tenés que hacer”.

Sobre el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT, dijo que quiere que el Frente Amplio “diga qué va a hacer” con respecto a esto, y apuntó que “hay que decir lo que se va a hacer, tanto si van a votar o no”. También planteó que “hay que saber qué van a hacer si les toca ser gobierno”. “Nosotros nos hicimos cargo de lo que había que hacer en el momento que fuimos gobierno”, aseguró.

Lacalle Pou también confirmó que va a acompañar el plebiscito impulsado por el oficialismo para habilitar los allanamientos nocturnos.

Casmu: “Ojalá haya sido una buena decisión”

Asimismo, el presidente habló sobre la situación en el Casmu y la decisión de otorgar un fondo de garantía por 56 millones de dólares a la mutualista, para lo cual envió un proyecto de ley al Parlamento. El mandatario calificó a la decisión como “compleja” y “tomada a conciencia”, y aseguró que quiere que “todo el espectro político esté de acuerdo [en] asistir a una mutualista que es importante”. Explicó que “no había manera legal de hacerlo rápido”, ya que si las ministras de Economía, Azucena Arbeleche, y de Salud Pública, Karina Rando, resolvían en 15 días “iban a actuar con negligencia, porque no le daba el tiempo”.