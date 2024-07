Sobre las 17.00 de este martes el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, ingresó al Batallón de Infantería Paracaidista 14, ubicado en Toledo, en el departamento de Canelones. Cuatro horas antes, y por cuarta vez en ese lugar desde que comenzó la búsqueda de detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado, el equipo de antropólogos de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) encontró restos óseos humanos.

Al retirarse del lugar, Perciballe informó que se trata de “un enterramiento primario” y “muy similar al anterior”, en referencia al hallazgo, en junio del año pasado, de los restos de Amelia Sanjurjo. El fiscal señaló que el nuevo hallazgo “está a 170 metros de Amelia Sanjurjo y a unos 200 metros del maestro [Julio] Castro y de [Ricardo] Blanco Valiente”, cuyos restos también aparecieron en el Batallón 14.

Perciballe puntualizó que recién “ahora se comienza el trabajo” de identificación de los restos, y afirmó que por el momento no se ha podido establecer el sexo de la persona a la que pertenecen los huesos. “Son todos huesos humanos obviamente, [el] cráneo no lo hemos visto, pero sí son varios huesos que están a la vista”, señaló, y agregó que los restos tenían cal, una losa y también “había tejido”, del cual no se determinaron aún las “características”.

El fiscal indicó que el hallazgo fue producto del “trabajo rutinario que hacen todos los días los antropólogos con la retroexcavadora”, quienes “en el marcado de una palada encontraron cal y una losa”. El trabajador que encontró los huesos fue el mismo que halló los restos de Sanjurjo el año pasado.

Perciballe señaló que el equipo de la INDDHH trabajará durante “toda la noche” y “hasta que se levante el cuerpo”. Mencionó que la coordinadora del Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF), Alicia Lusiardo, arribó esta noche al país para trabajar en la tarea de identificación de los restos. “El mecanismo es igual, ya dispusimos que la antropóloga Lusiardo mantenga la cadena de custodia”, añadió.

Acerca del tiempo que insumirá la investigación, el fiscal dijo que “seguramente”, en caso de existir muestras de ADN, “va a ser más fácil”, en referencia al proceso de identificación de los restos de Sanjurjo, que tardó un año. Señaló que primero “se van a establecer las causas de la muerte y luego se extrae el ADN”.

Por último, Perciballe apuntó que, una vez terminado “el trabajo de extracción del cuerpo”, integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos ingresarán al Batallón 14 y posteriormente lo harán los medios de comunicación. “Es muy probable [que sea] mañana, pero también cabe la posibilidad de que sea para el día siguiente”, agregó.

Wilder Tayler: “Es altísimamente probable que sea un detenido desaparecido”

Además de Perciballe, este martes estuvo en el predio militar Wilder Tayler, uno de los directores de la INDDHH. “Lo que encontramos es una serie de huesos humanos, claramente humanos, y una cápsula de cal muy grande también. Eso es todo lo que tenemos por el momento”, informó a la salida.

Tayler señaló que el nuevo hallazgo está a “entre 60 y 80 centímetros de profundidad” y apuntó que tiene características “muy similares a los ya encontrados” anteriormente. Dijo que este martes se encontró “lo que sería la parte superior de un esqueleto”, pero sin el cráneo. “Lo que se va a hacer es tratar de extraer los restos del cuerpo para saber de qué se trata. No tenemos indicación ni de edad ni de sexo ni de la posición del cuerpo todavía. Hay una tela allí que podría o no ser parte de una vestimenta”, señaló. Sobre el sexo, apuntó que fue un punto que se discutió “expresamente”, pero “los antropólogos no están en condiciones de decir una cosa o la otra”.

El director de la INDDHH puntualizó que el retiro completo de los restos puede llevar entre uno y dos días. “Hasta el momento sabemos que se trata de un cuerpo humano, no sabemos si hay más, pero la máquina quedó parada desde el momento en que se encontró eso y hubo una serie de movimientos básicos como para identificar el material”, agregó.

Consultado sobre los tiempos que insumirá la identificación, Tayler manifestó: “Esperamos de todo corazón que no estemos 11 meses buscando elementos de identificación”, en referencia al caso de Sanjurjo. De todos modos, señaló que a partir de las dificultades que presentó este último hallazgo se recogieron “muchísimas muestras de ADN” y se pudo “actualizar la base de datos bastante”, por lo que, si bien todavía no está “completa absolutamente, sí se ha hecho mucho trabajo”.

De todos modos, dada “la metodología usada” en el enterramiento del cuerpo, Tayler sostuvo que “es altísimamente probable que sea un detenido desaparecido” durante la dictadura cívico-militar.

Respecto del ingreso de Madres y Familiares al predio militar, Tayler apuntó que esto dependerá del “tiempo que lleve la extracción del material del cuerpo como para que esté en condiciones de ser mostrado a los familiares”. Según supo la diaria, integrantes de Madres y Familiares tienen previsto concurrir al Batallón 14 en algún momento de este miércoles; la organización también emitirá un comunicado.

Este martes, aparte de los medios de comunicación, se acercaron a las inmediaciones del predio militar una decena de personas, entre ellas, la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, y el intendente de Canelones, Marcelo Metediera. En diálogo con la diaria, Metediera dijo que la noticia de un nuevo hallazgo provoca “una mezcla de emoción, alegría y bronca”, porque “es parte de lo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, saber dónde están nuestras compañeras y compañeros desaparecidos producto de la dictadura militar”.

Metediera lamentó que el equipo de antropólogos de la INDDHH tenga que “estar trabajando de esta manera, muchas veces hasta con informaciones erróneas a los efectos de no poder encontrarlos”. Aseguró que “efectivamente hay gente que sabe dónde están las compañeras y los compañeros desaparecidos”. Por eso, sostuvo, “cuando aparecen es una satisfacción muy grande y mucha bronca a la vez”.

El de este martes es el cuarto hallazgo en el Batallón 14. En 2011 se encontraron los restos de Castro, en 2012, los huesos de Blanco Valiente, y el año pasado, el cuerpo de Sanjurjo. Asimismo, se trata del séptimo hallazgo desde que empezó la búsqueda de detenidos desaparecidos: también se encontraron los restos de Ubagésner Chaves Sosa en 2005, los de Fernando Miranda, también en 2005, y los de Eduardo Bleier en 2019.