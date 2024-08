En la madrugada del 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano informó los resultados de las elecciones presidenciales y proclamó a Nicolás Maduro como ganador frente al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Los números informados por el CNE fueron rápidamente cuestionados, y los países de la región y el mundo aún exigen la publicación de las actas electorales para esclarecer, con información legítima, a quién eligió el pueblo venezolano para gobernar hasta 2031.

Según un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana, 71% de la población uruguaya considera que hubo fraude en la elección en Venezuela y sólo 8% piensa que el resultado anunciado por el CNE es verdadero. Por otra parte, un 14% no sabe o no contesta y 8% dijo desconocer el resultado de los comicios.

El porcentaje de personas que consideran que hubo fraude es mayor entre quienes votaron a la coalición oficialista en noviembre de 2019 (90%), y baja entre los votantes del Frente Amplio (FA) en esa elección (55%).

Ante la pregunta “¿Quién crees que ganó realmente la elección en Venezuela?”, 87% se decantó por González Urrutia y el resto no sabe o no contesta. No hubo respuestas a favor de Maduro. También en este caso hay diferencias entre oficialistas y frenteamplistas: 97% de los votantes del oficialismo en la última elección nacional cree que el ganador es el candidato del PUD, y 76% de los frenteamplistas optó por la misma respuesta.

Por último, la Usina indagó sobre la coincidencia de la población con la declaración del presidente Luis Lacalle Pou, que el mismo lunes 29 de julio se expresó al respecto a través de su cuenta de X y dijo que “no se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma”.

Al respecto, 61% de la población consultada se manifestó “muy de acuerdo” o “de acuerdo” (44% y 17%, respectivamente), 19% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 15% “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” (9% y 6%, respectivamente) y 5% no sabe o no contesta.

La cantidad de personas que coinciden con el presidente es mayor entre los votantes de la coalición oficialista en 2019, alcanzando el 94%, mientras que entre los votantes del FA el porcentaje desciende a 30%.

Leé más sobre esto: Venezuela: las Fuerzas Armadas rechazaron el llamado de los líderes opositores para que no reconozcan el gobierno de Maduro.

Ficha técnica El relevamiento fue llevado a cabo entre el 2 y 6 de agosto de 2024. Se obtuvo información para una muestra de 500 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La muestra se seleccionó en base al sexo y estratos de edad, en base a proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas a través de protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

.