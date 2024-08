La situación en Venezuela sigue siendo de enorme incertidumbre, ya que una semana después de las elecciones presidenciales aún no está claro qué candidato se impuso en la contienda.

Si bien los datos brindados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) seis horas después de finalizado el acto electoral dieron como vencedor al actual mandatario Nicolás Maduro con el 51,20% de los votos contra 44,20% del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, la controversia sobre el resultado no parece estar cerca de dirimirse.

Este fin de semana nuevamente el oficialismo y la oposición convocaron manifestaciones callejeras en Caracas y otras ciudades del país, en medio de acusaciones cruzadas: desde el gobierno señalan que sus detractores no están efectuando protestas pacíficas sino actos terroristas y desde la oposición se acusa al gobierno de sacar comandos financiados por el Estado para amedrentar a sus adversarios.

En este contexto de rispidez extrema, el viernes pasado el CNE dio a conocer su segundo boletín después de las elecciones en el que el presidente del ente electoral, Elvis Amoroso, se limitó a decir que Maduro ganó las elecciones con el 51,95 % de los votos (6.408.844 millones de votos) y que Edmundo González Urrutia obtuvo 43,18 % de los votos (5.326.104). El reporte se hizo con una transmisión del 96,87 % de las actas.

Este nuevo informe obviamente no ayudó a esclarecer nada, porque no se desglosó detalle alguno de la votación, que es lo que vienen pidiendo numerosos gobiernos, como los de Brasil, México y Colombia, que entienden, con buen tino, que la divulgación de las actas será la manera no de comprobar, pero al menos de aclarar en algo, la cristalinidad del controvertido acto electoral.

A este pedido se sumaron este domingo Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Países Bajos y Polonia, países que mediante una declaración conjunta expresaron: “Pedimos a las autoridades venezolanas que hagan públicas cuanto antes todas las actas con el fin de garantizar la total transparencia e integridad del proceso electoral. La oposición indica que ha recogido y publicado más del 80% de las actas que se han producido en cada mesa de votación. Esta verificación es esencial para reconocer la voluntad del pueblo venezolano”.

Pero este sábado, una de las figuras más importantes del gobierno, el vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que el CNE no actúa de acuerdo con los plazos impuestos por la oposición y sus aliados internacionales sino de los lapsos de la ley.

“El CNE no tiene que estar apurados por publicar las actas del proceso electoral. El pueblo de Venezuela debe estar consciente de que son 30 días el lapso para mostrar las actas, pero, aunque están apurados por conocer estos resultados, lo cierto es que a ustedes poco les interesa la votación porque su estrategia no era electoral”, expresó Cabello, de acuerdo con lo que consignó el diario caraqueño El Universal.

Por otra parte, este domingo, y contradiciendo versiones que habían circulado en los últimos días, en declaraciones a la cadena colombiana Caracol Radio el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, negó que existan órdenes de captura contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la dirigente María Corina Machado.

“Eso no existe en este momento”, expresó Saab.