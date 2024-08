Este martes de tarde, como estaba previsto, en la Cámara de Diputados el oficialismo planteó tratar como “grave y urgente”, al igual que en el Senado, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica la ley de medios (19.307). La iniciativa ya había pasado por esta cámara, pero faltaba aprobar los cambios realizados en la segunda instancia. Y así se le dio trámite, sólo con los votos de los diputados de la coalición (51 en 87), pero el proyecto no pudo ser aprobado y quedó para seguir tratándose este miércoles, dado que, por reglamento, antes de las 20.00 se debe votar la prórroga de la sesión, pero cuando se dieron cuenta eran las 20.04 y tuvieron que levantar la sesión.

“¿Este proyecto de ley es el mejor proyecto de ley que podríamos haber tenido? No, ciertos temas que se trataron en la Cámara de Diputados no los compartí, no comparto algún artículo que fue ingresado y votado en la Cámara de Senadores, pero creo que este proyecto de ley es bastante mejor al que tenemos. Esta es una ley de medios, no es una ley contra los medios”. Así habló el diputado del Partido Colorado (PC) Martín Melazzi, al dar el puntapié inicial del tratamiento del proyecto de ley.

El diputado, que integra la Comisión de Industria, Energía y Minería, que trató el proyecto, subrayó que se los ha tildado de que quieren “aumentar la cantidad de licencias para ciertos titulares, para blanquear ciertas situaciones”. Pero señaló que, como lo ha dicho antes, con la iniciativa lo que están haciendo es “tirarles salvavidas a los medios tradicionales de comunicación para que sigan subsistiendo, para poder mejorar nuestras comunicaciones y la democracia”.

El legislador colorado destacó que el proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo establecía un máximo de ocho licencias de frecuencias por titulares, indistintamente de si eran canales de aire o radios, y en la comisión de diputados lo bajaron a cuatro para el área metropolitana, y del Senado volvió con cinco. “¿Cinco son mucho, poco? Dependiendo de cuáles son los medios que usted puede tener. Pero contribuimos a bajar la cantidad de licencias, de ocho a cinco”, insistió.

Luego, el diputado se refirió a Antel y dijo que el PC “ha sido siempre defensor de la empresa estatal”. En ese sentido, subrayó que se debe separar “lo estrictamente jurídico de lo político de la dirección de Antel” y destacó que la empresa estatal “no está obligada a prestar su infraestructura”, según lo que dice el proyecto; “ahora, si quien dirige Antel está dispuesto a negociar mano a mano, dependiendo de sus intereses, eso es aparte de esta norma”, sostuvo.

“Lo único que establece esta norma es el derecho que se está otorgando a los cableoperadores a dar servicios de internet. Ahora, si Antel hoy tiene diez carriles, utiliza cuatro y quiere dejar seis ociosos, está en todo su derecho. Si quiere utilizar uno para darle a algún cableoperador, está en todo su derecho, cobrando un peaje”, indicó.

El artículo al que se refería el diputado colorado es el 49 del proyecto, que establece que los titulares de servicios de comunicación audiovisual de televisión para abonados que operan “mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a internet, a través del empleo de sus redes propias, desarrollos futuros o de recursos que contraten con terceros, en igual área de cobertura a la de su respectiva licencia”.

Más adelante, Melazzi dijo que hay un artículo que realmente les “rechina”, que fue el que se incorporó en la Cámara de Senadores a instancias de Cabildo Abierto. Se trata del artículo 72, que establece la “imparcialidad” de los medios de comunicación al informar sobre política. Subrayó que también se había querido incorporar en la comisión de diputados, pero en esa instancia “no prosperó”.

“Nosotros, como férreos defensores de las libertades, no queremos que este artículo termine de empañar el trabajo de tantos años que llevamos adelante en la Comisión de Industria, y es por eso que hemos resuelto votarlo, pero con el convencimiento, la aspiración y la convicción de que este artículo no prospere posterior a esta votación. De no ser así, tenemos herramientas legislativas para poder derogar el artículo, que claramente restringe la libertad de expresión, especialmente la libertad de prensa, porque el artículo no tiene dos lecturas, es claro”, sostuvo.

Sutel: “Es un proyecto que atenta directamente contra Antel”

En las barras de la Cámara de Diputados estaban integrantes del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), que en medio de las palabras de Melazzi mostraron remeras violetas, cada una con una letra, que formaban la frase “matan Antel”. El diputado colorado en ese momento miró para arriba y acotó: “Somos grandes defensores de Antel”. Al instante se encendieron las barras con gritos de “¡mentira!” y “¡traidores!”, y en seguida la presidenta de la cámara, la diputada frenteamplista Ana Olivera, pidió que las desalojaran.

Luego de ser desalojados, ya en las afueras del Palacio Legislativo, la secretaria general de Sutel, Florencia Leymonie, dijo a la diaria que el proyecto es “antidemocrático y regresivo”, porque “va a establecer normativa que se remonta más a la dictadura, con respecto a la censura previa, que a los tiempos de hoy”. “Además, es un proyecto que atenta directamente contra Antel, pone en el centro de las preocupaciones de este gobierno -una vez más- el negocio de los privados en desmedro de nuestra empresa pública”, sostuvo.

La dirigente de Sutel subrayó que se debería estar discutiendo “cómo se garantiza internet como derecho humano fundamental” y, sin embargo, se está discutiendo “cuántos medios pueden tener o cómo más se pueden concentrar los canales 4, 10 y 12”. En cuanto a Antel, Leymonie sostuvo que en el oficialismo “son muy audaces” porque el proyecto “directamente de Antel no habla, pero cuando habla de que terceros pueden ceder infraestructura, están hablando de Antel, porque Antel es la que tiene infraestructura”.

Leymonie dijo que “no es casual” que, en 1992, el padre del actual mandatario, Luis Alberto Lacalle Herrera, entonces presidente, impulsara la famosa ley de empresas públicas (16.211), que parte de ella luego fue derogada en un referéndum. Para la sindicalista, en aquella ley, “a través de otro método, vendía las empresas públicas”, pero “el pueblo uruguayo defendió a las empresas públicas y a Antel”. “Antel no es una casualidad de la historia, sino la voluntad del pueblo uruguayo. Hoy, con la estrategia del hijo [Lacalle Pou], el alumno supera al maestro, con otra forma: en vez de decir 'vendo todo Antel, le arranco un brazo, una pierna y le tapo los ojos'”, finalizó.

Frente Amplio: “Lo que llega del Senado es mucho peor que lo que el año pasado votó el oficialismo”

Más adelante, en la sesión, por el Frente Amplio (FA) empezó hablando el diputado Gabriel Tinaglini, presidente de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la cámara baja. “La verdad es que estamos asistiendo a un capítulo más de esta nefasta serie de sucesos en la que nos ha inmerso el gobierno y el oficialismo en la discusión de la ley de medios”, señaló. Agregó que, “lamentablemente, lo que llega del Senado es mucho peor que lo que el año pasado votó el oficialismo” en la cámara baja.

Tinaglini dijo que al escuchar atentamente al diputado colorado que habló antes que él, “queda en evidencia” que en el Senado “el oficialismo no tenía ni idea de lo que estaba votando”. Subrayó que la coalición votó “de ojos cerrados, sin la posibilidad de discutirlo en la comisión del Senado”, y destacó que el artículo 72 “es una parte de toda la historia de las modificaciones que hubo durante ese proceso”, que se votó a “tapa cerrada”.

El diputado del FA dijo que “la gran pregunta” es si “grave y urgente” es “aumentar la concentración de los medios”, si para este gobierno “es urgente facilitar la extranjerización de los medios” e ir contra una empresa pública como Antel. “Porque acá no es un tema de discurso, sino de hechos concretos. No nos llama la atención la desprolijidad, si hace cuatro años y medio que el gobierno está intentando [aprobar] una ley buque insignia, y no la pudo sacar. Estuvo tres años metida en un cajón”, subrayó.

Tinaglini dijo que pensaban que el tema iba a terminar, pero en la sesión se dieron cuenta de que no, “si no hay convicción” de Lacalle Pou -para vetar el artículo 72-, pero “si estuvieron cuatro años para poder sacar esto, ¿te podés imaginar para sacar una ley que derogue el artículo 72?”. El diputado dijo que “hay riesgo de perder la calidad democrática y eso está reflejado en el artículo 72”.

Luego de levantada la sesión, el tema seguirá este miércoles. La Cámara de Diputados tiene previsto tratar la Rendición de Cuentas desde las 10.00, y en el curso de la sesión el oficialismo pedirá una sesión extraordinaria para el mismo día, con el objetivo de seguir tratando el proyecto de ley de medios. Por lo tanto, se prevé que la sesión de este miércoles sea más larga de lo común.