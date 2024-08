Como 2024 es un año de elecciones, el Parlamento terminará su período regular el 15 de setiembre, es decir, dentro de dos semanas y pocos días. Si bien se pueden establecer sesiones extraordinarias, no son pocos los legisladores que tienen pensado que se deberían aprobar los proyectos que más les interesan en lo que queda del período regular.

La senadora blanca Graciela Bianchi dijo a la diaria que para la coalición es prioridad el proyecto que reglamenta el artículo 25 de la Constitución de la República, sobre cuidado de los fondos públicos, presentado por ella y la también senadora nacionalista Carmen Asían, que ya fue aprobado en la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta, que Bianchi integra.

La senadora también sostuvo que “avanzaron mucho” sobre los proyectos de ley que crean el delito de enriquecimiento ilícito en el Código Penal, una propuesta del Frente Amplio (FA) y otra de Cabildo Abierto (FA). Bianchi dijo que es “casi seguro” que el próximo martes esté en el orden del día de la comisión, “e incluso pueda entrar a sala”.

En la sesión de la comisión de este martes compareció Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que planteó algunas críticas a ambos proyectos, por eso el especialista enviará a la comisión “una redacción distinta” en la cual se establezca que el delito de enriquecimiento ilícito “sea intencional inequívocamente y que también provenga de actividades ilegales”. Bianchi sostuvo que tomarán en cuenta lo comentado por Aller y harán modificaciones en ese sentido.

Luego quedará el tratamiento en Diputados, pero Bianchi subrayó que, como la iniciativa saldrá por unanimidad, “todas las bancadas” se pondrán a trabajar con sus diputados “para que lo aprueben, porque es muy importante que salga en esta legislatura”.

En esa comisión también fue aprobado, por unanimidad, el proyecto del diputado colorado Conrado Rodríguez que establece la suspensión y pérdida del subsidio de los cargos políticos y de particular confianza en los casos de delitos contra la Administración Pública y otros relacionados con la corrupción. El martes pasará al plenario del Senado y, como le hicieron una pequeña modificación, tendrá que volver a Diputados, pero Bianchi subrayó que también trabajarán con las bancadas para que se apruebe en la cámara baja antes de que termine el período.

Por el lado de Cabildo Abierto, el senador Guillermo Domenech, en diálogo con la diaria, confesó que están “tan abocados a lo electoral” que no piensan “mucho” en lo parlamentario. De todas maneras, subrayó que quieren darle prioridad al proyecto de enriquecimiento ilícito. “Yo estoy concentrado en eso, porque es lo que vemos factible y nos interesa”. Agregó que también les interesa el proyecto relativo a la deuda justa, pero son conscientes de que no tuvo el respaldo de los demás partidos.

Proyecto de eutanasia sigue en el tintero

Por su parte, la senadora colorada Carmen Sanguinettti dijo a la diaria que “orgánicamente” no tienen prioridades para lo que queda del período, sino que “cada uno está peleando por sus proyectos”. Por ejemplo, en su caso, tiene en Diputados el proyecto sobre nacidos sin vida, que ya fue aprobado en el Senado. En cuanto al famoso proyecto de eutanasia, que fue aprobado en Diputados y está en la Comisión de Salud Pública del Senado, que ella integra, señaló que “no están los votos”, no sólo en la comisión sino también en el Plenario. De todos modos, Sanguinetti aclaró que eso no quiere decir que la iniciativa vaya a naufragar. “Se está tratando, se están recibiendo delegaciones y todo, pero no están los votos como para que se apruebe”, finalizó.

Por último, el senador del Frente Amplio José Nunes dijo a la diaria que para la oposición uno de los proyectos prioritarios para lo que queda del período legislativo es el de enriquecimiento ilícito, y también el de primera infancia, presentado por la diputada del FA Cristina Lustemberg, y subrayó que sería importante que se le de tratamiento el proyecto de ley de eutanasia. Destacó que el hecho de que “estén o no estén los votos” para aprobarlo no quita que para el FA “sería importante tratarlo y aprobarlo”. “Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades: ha sido tratado largamente en la comisión y corresponde que la cámara se expida sobre el proyecto”, finalizó.