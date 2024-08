El pasado fin de semana, en Palmar, departamento de Soriano, se desarrolló el Congreso Nacional de Jóvenes del Partido Nacional (PN), al que concurrió la fórmula presidencial que presentará esa colectividad política en las elecciones de octubre, conformada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll.

En ese encuentro, integrantes de la juventud del PN presentaron una agenda de propuestas a la fórmula presidencial, con el objetivo de que sea incluida dentro del programa electoral de esa fuerza política. Los temas principales de esa agenda son salud mental, empleo y vivienda juvenil, emprendedurismo y temas vinculados a la tecnología, según relataron integrantes de esa colectivad política a la diaria.

El presidente de la juventud nacionalista, Tomás Casaretto, aseguró que el actual gobierno cumplió “cien por ciento con la agenda que le propusimos en 2019”, y que “ahora apuntamos a dar un pasito más, porque apuntamos a profundizar el trabajo en el área de la salud mental, en fortalecer el Ministerio de Ambiente, la UTEC, a crear programas de apoyo a las pymes y el emprendurismo”. “Se trata de temas propuestos por jóvenes, pero que trascienden nuestra generación”, destacó.

Fórmula presidencial

El joven dirigente nacionalista explicó que en ese congreso se dio “la primera instancia de presentación formal de Valeria Ripoll en un ámbito partidario tan concurrido y representativo”, ya que allí “estaba la estructura partidaria de todos los departamentos, así como integrantes del gobierno nacional y de las diferentes intendencias” que están bajo la égida del PN.

Casaretto reconoció que el impulso de la candidatura de Ripoll a la vicepresidencia de la República “al principio provocó sorpresa, pero enseguida comenzamos a reconocer la decisión de Delgado como un acto de coraje y valentía, al tomar la decisión correcta para lograr un cambio de paradigma partidario”.

La noción de “cambio de paradigma partidario” hace referencia “a pensar en procesos”, expresó Casaretto. “Luis Lacalle Herrera, Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou apuntaron a una búsqueda de unidad partidaria, lo cual no implica unanimidad, y a través de eso lograron salir de la lógica de la rivalidad al rojo vivo en la interna partidiaria”, dijo.

Asimismo, estableció que “Lacalle Pou se animó a dar un paso más y convocó a un partido pensando en clave de coalición de gobierno”, mientras que Delgado “apunta a lograr un partido más amplio, invitando a gente de distintos orígenes que comparten valores con el PN”.

En esa línea, Casaretto indicó que “el PN tiene un desafío en Montevideo, donde no hemos logrado entender a los votantes y no sabemos qué es lo que buscan, porque, de lo contario, no se entiende cómo teniendo una ciudad sucia, sin iluminación, con una periferia con asentamientos irregulares y sin calles, la gente sigue votando al Frente Amplio tras 35 años de estar al frente del gobierno departamental”.

Según el joven nacionalista, “el PN no ha logrado interpretar al votante del área metropolitana, y Ripoll hará foco en Montevideo, Canelones y también en la zona de Ciudad del Plata en el departamento de San José”.

Para Casaretto, “ponerse en diálogo” con la candidata a vicepresidenta de la República por el PN “ayuda a cambiar los prejuicios hacia ella”.

Caso Caram

Consultado acerca de la situación originada en el departamento de Artigas tras los procesamientos del exintendente Rodolfo Caram y la exdiputada Valentina dos Santos, ambos del PN, Casaretto aseguró que “rechazamos ese tipo de prácticas”, y añadió que “ningún partido político está vacunado contra ese tipo de casos”.

Con relación a la posiblidad de que un próximo gobierno nacionalista analice la posibilidad de reglamentar el ingreso a las intendencias, tal cual fue propuesto por el fallecido legislador Adrián Peña, el joven dirigente nacionalista reconoció la existencia de “ingresos a dedo” a las distintas comunas y expresó que “es una discusión que se dará”, porque “hay que actualizar y modernizar los procedimientos de ingreso a la administración pública, como ha pasado con otras cuestiones burocráticas”.