Este jueves el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó en la inauguración de un centro CAIF en Villa Constitución, en Salto. En una rueda de prensa, el mandatario destacó que inauguraron “lo que fue un compromiso” que asumió “hace muchos años”, y que “la comunidad está muy contenta”. “Hay un equipo muy lindo atendiendo a la familia y sobre todo a la infancia”.

Lacalle Pou recomendó a la población descargarse la app Uymap, donde “hay más de 1.500 intervenciones y obras del gobierno que se han hecho con lo que los uruguayos han pagado de impuestos”.

Por otra parte, se le consultó sobre la incautación de 3.600 kilos de cocaína en Portugal en un contenedor que pasó por el puerto de Montevideo y sobrela puesta en funcionamiento de los escáneres. “¿Sabés hace cuánto tiempo que se piden escáneres? ¿Se acuerdan lo que pasó con un escáner? Se rompió, se cayó”, respondió Lacalle Pou.

“Nosotros nos comprometimos a que tenía que haber escáner, hicimos una licitación, una licitación que tuvo su puja”, expresó y recordó que el 2 de octubre se inauguran los escáneres, “después de muchos años de romper algunos, de decir que iba a haber”. “Ahora hay escáner”, dijo.

Sobre la incautación, el presidente remarcó que la situación “seguramente no sea distinta de otras” y que “cuando se tuvo que revisar un contendor y no se revisa, obviamente hay un sumario por parte de investigación, sumario por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, de [la Dirección Nacional de] Aduanas”, señaló. “Yo estoy en contacto diario con la ministra [de Economía, Azucena Arbeleche,] por este tema y también está ingresado en Fiscalía”.

Lacalle Pou apuntó que “cuando se toma una decisión” y “determinado procedimiento”, y esto no se cumple, “hay que evaluar” las responsabilidades en los distintos rangos de funcionarios. “Vamos a ver en qué rango de funcionarios, si hay consecuencias y en qué rango”, insistió.

Por otro lado, consultado sobre la situación de la seguridad en el país, el presidente dijo que no están conformes, que “mientras existan actos violentos, mientras exista la muerte como forma de resolver conflictos, no vamos a estar satisfechos”. Sin embargo, dijo que si se mira el número de delitos de 2019, “cuando el gobierno pasado [del Frente Amplio] había dicho que iba a bajar más del 30% de las rapiñas y no sé qué otro tanto de los hurtos, no sólo no los bajaron, sino que subieron”. “Este es el primer gobierno en muchos años en el que no sólo no suben algunos delitos, como la rapiña, los hurtos, el abigeato, el robo de autos, etcétera, sino que bajan y sensiblemente”. Es así que, a pesar de no estar conformes, Lacalle Pou consideró que están en “el buen camino”.