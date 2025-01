El expresidente José Mujica recibió en su chacra este lunes al humorista argentino Luis Landriscina, según informó el Movimiento de Participación Popular (MPP) en sus redes sociales.

En un video se ve el abrazo que se dieron ambos al inicio del encuentro. “Todavía vamos durando”, dijo Mujica, ante el “qué gusto verlo” del argentino. “Estamos ahí, en la lucha por la vida”, le dijo Mujica, antes de conversar sobre lo lindo que es Santa Ana, el balneario coloniense donde tiene casa Landriscina. “Ojalá le dé el cuero para tirarse un domingo a comerse unos pollos allá”, invitó el humorista, que le dijo que “todos los que sabían que yo venía” le decían “dele un abrazo a ese hombre”. “Le voy a dar uno solo en nombre de todos”, respondía él.

Mujica tiene cáncer de esófago, por el que recibió tratamiento de radioterapia en 2024, y este enero anunció que se había extendido al hígado pero que, pese a esto, no estaba dispuesto a someterse a más procedimientos médicos. “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, dijo entonces el expresidente de 89 años al semanario Búsqueda.