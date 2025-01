Este jueves llegó a la presidencia de la Comisión Permanente la nota que pide que se le dé la venia al excanciller Francisco Bustillo para que sea el embajador de Uruguay en Perú. Bustillo debió renunciar por los coletazos de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y, según supo la diaria, en el órgano legislativo que debe aprobar la moción no hay mayoría favorable para su designación.

El siguiente paso es que la solicitud sea tratada por la Comisión de Venias, pero para evitar este paso es habitual que se les dé a las iniciativas el carácter de “grave y urgente” en la Comisión Permanente. Sin embargo, para ello son necesarios ocho votos del pleno, que, según supo la diaria, no están asegurados. Por lo tanto, el lunes, cuando sesionará la Comisión Permanente para el tratamiento de otros temas, habrá un llamado a cuarto intermedio para recibir al propio Bustillo y escuchar sus “proyectos y explicaciones” con respecto al rol al que aspira en Perú.

Desde el Frente Amplio (FA) la negativa está definida. El senador José Nunes, presidente de la Comisión Permanente, subrayó en diálogo con la diaria que la fuerza política solicitó al gobierno, antes del fin del año pasado, que “hicieran llegar todas las venias pendientes” y que estas “se trataron y se aprobaron a fines de 2024”. En ese sentido, el senador socialista apuntó que no se esperaban “más venias” para designar embajadores.

“Estando a un mes de que asuma un nuevo gobierno no nos parece apropiado que se haga”, subrayó. “Nos sorprende que se remita un pedido de venia, no habiendo una necesidad imperiosa de cubrir una vacante, y, en ese sentido, eso ya nos predispone a no acompañarla”, agregó Nunes.

Por último, comentó también que el hecho de que Bustillo haya estado “involucrado en un proceso” que “fue muy lamentable”, sobre el que la Justicia “todavía no ha dictaminado”, termina de decantar la posición del FA de “no acompañar” la venia.

A diferencia de los representantes nacionalistas en la Comisión Permanente –Graciela Bianchi, Pedro Jisdonian y Gabriel Gianoli–, alineados detrás del pedido de venia del Ejecutivo, el resto de los votos de los legisladores coalicionistas no están garantizados. la diaria pudo confirmar que la senadora Carmen Sanguinetti no votará la venia, por lo cual se descarta la posibilidad de alcanzar la mayoría, que es de seis votos.

Los dos votos restantes de la coalición –la diputada colorada María Eugenia Roselló y el cabildante Sebastián Cal– aún no definen su posición. “Mi sector ha resuelto reunirse en bancada el domingo para tomar una postura al respecto”, confirmó a la diaria Roselló. Se tratará de una reunión de la bancada actual y la bancada electa de Crece.

Cal, por su parte, reconoció en conversación con la diaria que su posición no está definida todavía y comentó que por estas horas mantiene diálogo con otros legisladores del partido para tomar una posición.