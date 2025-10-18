“De los tres delitos que se me imputaban, hay uno que vuela, que es el más grave”, dijo el exsenador frenteamplista Charles Carrera sobre la revocación de parte de su imputación, lo cual consideró un “fallo importante” y “muy excepcional”.

“Soy inocente hasta que un juez me condene”, afirmó Carrera en el programa La mañana del nuevo ritmo de Radio Rivera. Aseguró estar tranquilo, ya que considera que es inocente, y que “los actos que realicé allá por el 2012, por disposición del ministro, a pedido de organizaciones sociales, de la Institución de Derechos Humanos, de la Sociedad Civil de Rocha, se actuaron bien”.

Este viernes, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 2º turno confirmó la formalización del proceso contra Carrera por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada, pero revocó la imputación por un delito de falsificación ideológica por funcionario público en calidad de autor. Carrera sostuvo que los tres delitos “son injustos” y “dolorosos para uno que ama el servicio público”.

Sobre el delito de falsificación ideológica, cuya pena va de 2 años a 8 años, consideró que es “gravísimo para un funcionario público”. Con respecto a la formalización por utilización indebida de información privilegiada –en la que la fiscal Sandra Fleitas entiende que Carrera incurrió al registrar a Víctor Hernández, el hombre que fue herido por una bala perdida, presuntamente proveniente de la casa de un policía, bajo un cargo policial para que figurara en la planilla de ingreso al hospital–, el exsenador sostuvo que “es bastante disparatado”, ya que utilizó “los tickets de alimentación para que esta familia [de Víctor Hernández] se alimentara”. En tanto, consideró que “es imposible” que haya cometido fraude, ya que dejó “todo documentado”.

El exsenador también aseguró que tuvo dudas sobre si apelar o no, pero sus abogados y allegados le recomendaron hacerlo. “Si tú decís que sos inocente, tú hasta las últimas consecuencias tenés que seguir sosteniendo, apelando”, le aconsejó un amigo, según relató Carrera, quien sostuvo que “es muy difícil” apelar bajo el nuevo Código del Proceso Penal. En “prácticamente el 100% de las formalizaciones el juez hace lugar”, explicó.

“Es muy raro que los ministros del Tribunal de Apelaciones, que son tres, digan, ‘este delito no va’; es muy raro, es muy excepcional”, afirmó el exlegislador. El juicio continuará sobre los dos delitos ratificados. Allí, “demostraremos que soy inocente y que estoy tranquilo”, reafirmó.