El senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani consideró que las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sobre el estado del contrato firmado entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama Shipyard fueron “en su lógica de economista asesor de empresas”, tarea que desempeñaba “antes de ser ministro”.

La semana pasada, luego de que el presidente Yamandú Orsi anunciara que el gobierno iniciará acciones legales para rescindir el contrato con la empresa española, firmado por la anterior administración para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada uruguaya, Oddone dijo que, a su entender, “lo que ha sido puesto sobre la mesa de parte de Presidencia es simplemente una controversia respecto de una parte de un contrato”, en referencia a la garantía de Eurocommerce, y agregó que, en el caso de que la garantía sea “sustituida por otra”, “el contrato continúa”.

Este martes, en una entrevista con el programa Nada que perder de M24, Caggiani dijo que “Gabriel no está en el corazón de esto”. “Acá el que ha definido esto es el presidente de la República. El gobierno no es una asamblea. Hay un presidente, que define sus ministros, y los ministros son los que llevan adelante las principales políticas”, afirmó.

El senador del FA resaltó que en la conferencia de prensa encabezada por Orsi el gobierno “anunció que iba a haber un proceso para comenzar la culminación de este contrato, en el entendido de que hay una estafa o fraude aparente, cada vez más clara”, y remarcó: “Donde manda capitán, no manda marinero”. “Después puede haber opiniones. Opiniones hay millones, ahora, la decisión del gobierno es una”, subrayó.

Con todo, Caggiani aseguró que en el oficialismo “no hay ruido” por este tema y destacó que Oddone “es un hombre de Estado” que “ha trabajado muy bien tanto en el Poder Ejecutivo como con el Poder Legislativo”. “En esto no hay diferencias, en donde hay diferencias sobre esto es en la oposición, porque yo no he sentido a nadie del Partido Colorado salir a respaldar a [el exministro de Defensa Nacional, Javier] García o al procedimiento para la compra de estas patrullas”, agregó.

En una entrevista con la diaria, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que en el Poder Ejecutivo existe “la convicción de que hay que ir por el camino de rescindir el contrato” con el astillero español, lo que “no quiere decir que no haya una instancia de mediación en la que, obviamente, en el caso hipotético de seguir con la construcción de las patrullas con Cardama, habrá que rediscutir el contrato”.

Con respecto a las declaraciones de Oddone, Sánchez consideró que se trató de una respuesta “genérica” del ministro. Apuntó que “el Ministerio de Economía y Finanzas no ha estado trabajando intensamente en esto, con todos los pormenores”.