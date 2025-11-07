El directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) aprobó ayer una resolución en la que establece que “no existe incompatibilidad” entre la actividad pública y privada que desempeña el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, al tiempo que, a pedido de la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, el jerarca suspendió su actividad privada para dedicarse “de forma exclusiva a la función pública”.

En este contexto, el senador frenteamplista Daniel Caggiani se refirió en una conferencia de prensa este viernes a la resolución favorable que elaboró el organismo de ética pública y destacó que, “así y todo”, el funcionario “decidió –para que no quede ningún tipo de dudas y para que no se lo siga persiguiendo políticamente por parte de algunos actores de la oposición– suspender sus responsabilidades en diferentes ámbitos para dedicarse 24/7, los 365 días del año, a la mejora de los servicios de salud del Estado, la principal prestadora de nuestro país”.

Valoró que eso “habla muy bien de Danza”, al tiempo que “jerarquiza y enaltece su dedicación a la tarea pública”, a pesar de tratarse de “alguien que no es político”, sino “uno de los mejores en su área de trabajo, un grado 5 de la Facultad de Medicina”. Opinó, en suma, que “no hay ninguna duda de que todos estos temas, si algunos tenían algunas dudas, quedan relativamente zanjados”.

“Creo que la interpelación que se promovió de manera intempestiva por parte de los diputados del Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN), porque en un momento se dijo que se iba a esperar el dictamen de la Jutep, no tiene ningún sentido hoy”, acotó en la misma línea. “Si esta interpelación que se inició intempestivamente antes de que exista la propia resolución de la Jutep persiste, no queda ninguna duda de que la oposición está persiguiendo al doctor Álvaro Danza en una labor que está realizando con mucho profesionalismo, trabajo y dedicación”, advirtió.

Ante la consulta de si la renuncia a sus trabajos en mutualistas privadas no es una confirmación de los señalamientos que hizo la oposición, Caggiani respondió que “cada uno se puede poner del lado que corresponda”, pero “es necesario elevar el nivel político”. “Danza, sin ningún tipo de obligación ni dictamen de ningún organismo público, optó por renunciar justamente para que no haya ningún tipo de reproche ni valoración negativa de parte de algunos que están persiguiéndolo”, definió.

En su visión, “tenemos que respaldar y jerarquizar esta decisión” porque “no es común que actores políticos renuncien no solamente a sus responsabilidades, sino también a ingresos importantes, para dedicarse a la actividad pública” en los ejes de “mejorar los niveles de atención pública y la posibilidad de acceso a los medicamentos, que sin duda estaban bastante complicados antes de esta administración”.

En ese sentido, Caggiani dijo que los números de ASSE reflejan que “se ha mejorado el nivel asistencial, el nivel de acceso a medicamentos que antes estaban complicados, y hubo una reducción en los tiempos de espera”, en un contexto en el que “se recibió una institución que tiene más de 280 millones de dólares de deuda, entre ellos 30 millones con los laboratorios nacionales”. Agregó al respecto que “el actual directorio está llevando adelante una auditoría” y que esta semana se conoció la rescisión de un contrato de 10 millones de pesos anuales con el Círculo Católico por el alquiler de camas y servicios “que se pagaban si se usaban y si no se usaban también”.

“Los integrantes de las anteriores administraciones trabajaron en el Círculo Católico antes y después de asumir en ASSE” por lo que, “si están persiguiendo a Danza por estas cosas, me imagino que sobre esto van a hacer por lo menos una comisión de ética dentro del Partido Nacional. Si tienen ese grado de puntillosidad con algunos, supongo que con los propios van a ser más firmes”, expresó.

“Queda claro que Álvaro Danza no incumple y no viola la Constitución, no incumple el artículo 9, y además igual renunció, que creo que eso es lo más importante”, apuntó sobre el informe de la Jutep. Frente a la posibilidad de que partidos opositores denuncien al organismo en la Organización de los Estados Americanos (OEA) –una posibilidad que sugirió el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo– Caggiani dijo que “no sabe qué van a hacer” desde la Coalición y opinó que “esto, si no fuera serio, sería tragicómico”.

“Acá hay directores designados por el Parlamento y se resolvió un dictamen intachable, que además tiene un valor jurídico muy importante en función de los informes que se recibieron no solamente de los servicios jurídicos de la propia Jutep, sino de varios organismos públicos”, cerró.