En la noche del jueves ocurrió un incendio en una finca rural de Rincón del Pintado, localidad del departamento de Artigas, en el que murió un niño de 10 años y tres personas resultaron heridas.

Entre las personas heridas se encuentran los padres del menor; el padre padece de quemaduras graves en el 50% de su cuerpo, por lo que fue trasladado primero al Hospital de Artigas y podría ser trasladado al Centro Nacional de Quemados (Cenaque) en Montevideo; la madre sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo y permanece ingresada en el hospital local. Por otro lado, un tercer familiar, quien logró desde el exterior sacar al padre del niño, sufrió heridas leves y está fuera de peligro, según confirmó la diaria con fuentes de Bomberos.

El jefe de Bomberos de Artigas, Gary Fraga, dijo en rueda de prensa que el fuego fue “un factor accidental” debido a la rotura de una válvula de una garrafa de gas de 13 kilos. Además, se dirigió directamente al dormitorio del menor, por lo que la inhalación de los gases produjo la muerte.

La Policía, Bomberos y médicos acudieron al lugar y trabajaron toda la noche. A pesar de los esfuerzos de los efectivos, no pudieron rescatar a la víctima.