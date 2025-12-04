Un audio atribuido a la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, María Eugenia Taruselli, generó reacciones inmediatas por parte de actores políticos y técnicos. Según informaron medios locales del departamento, en redes sociales se filtró un audio de menos de un minuto que Taruselli habría enviado a integrantes de su equipo. En ese registro, la jerarca confiesa que estuvo “a punto de no agarrar” su cargo en la intendencia, comandada por el nacionalista Carlos Albisu, porque no era lo que pretendía, que le “embola” y se le “cae un huevo” la Dirección de Desarrollo Social.

“Me importa un puto huevo el sueldo que me pagan; esa es la puta verdad, porque yo no vivo de esto. Agarré esto porque me dijeron: ‘Si vos agarrás esto, tu equipo está garantizado’. ¿Y qué hice yo? Agarro esto”, comentó.

Según informó este jueves el diario Cambio de Salto, la bancada de ediles del Frente Amplio emitió una declaración expresando su “profunda preocupación y rechazo” ante estas afirmaciones, que muestran el “desinterés y la falta de valoración” de Taruselli “hacia el trabajo fundamental que realiza el área”. Sus expresiones, consideraron, resultan “absolutamente incompatibles con la responsabilidad que implica conducir una política social seria, humana y orientada a garantizar derechos” para la población más vulnerable.

Finalmente, los ediles del FA exigieron a la intendencia que dé “una explicación clara a la ciudadanía” y que asuma “la responsabilidad” por la designación de la jerarca.

También la Asociación de Trabajadores Sociales del Uruguay emitió un pronunciamiento, del que dio cuenta Cambio, en el que “se despega” de los dichos “tan inoportunos, desvalorizantes y que desprecian la profesión” de la directora.