La Dirección Nacional de Transporte informó que a partir de las 00.00 de este sábado 6 regirán nuevas tarifas para el transporte público colectivo suburbano de pasajeros del área metropolitana. La decisión marca un incremento del 1 %, lo que equivale a 1 peso.

El decreto para dicha resolución fue firmado por el presidente, Yamandú Orsi, en esta semana. Este aumento responde a lo que son los ajustes salariales, en el marco de la onceava ronda de los Consejos de Salarios.

Para los viajes de hasta ocho kilómetros, el boleto costará 58 pesos. Para los traslados hasta 16 kilómetros, tendrá un valor de 69 pesos, mientras que, para 24 kilómetros, los usuarios tendrán que pagar 81 pesos para viajar.

Para viajes de 28 kilómetros, el boleto costará 86 pesos, para recorrer 36 kilómetros, el costo será de 92 pesos. En las distancias hasta 44 kilómetros, las empresas cobrarán la suma de 102 pesos, al tiempo que, hasta 52 kilómetros, el boleto asciende a 125 pesos. Finalmente, para viajar hasta 60 kilómetros, habrá que pagar 136 pesos.