La Intendencia de Montevideo (IM) presentó este lunes una batería de medidas para “innovar en la gestión territorial, agilizar los trámites y promover un desarrollo urbano sostenible”, en el marco del programa Montevideo Construye Futuro. Entre el conjunto de acciones, la comuna capitalina anunció la implementación del Certificado de Información Territorial e Integral (Citim), mediante el cual se podrá acceder de una manera más rápida a información de los padrones. También se presentaron medidas para agilizar la gestión de los permisos de construcción.

“Este no es un punto de partida, es un hito en un proceso”, afirmaron tanto el intendente de Montevideo, Mario Bergara, como la directora de Desarrollo Urbano, Patricia Roland. El jefe departamental dijo que las medidas anunciadas están alineadas “con los valores y las orientaciones” de la comuna capitalina con la “democratización” y con “poner más información a disposición de todos los actores, información que es imprescindible para las propuestas y las decisiones de inversión”.

El intendente puntualizó que la simplificación de la normativa “de ninguna manera va en desmedro de las responsabilidades que tiene la intendencia en materia ambiental, patrimonial y urbanística”.

Bergara sostuvo que la IM visualizó que “había un margen amplio para la mejora en el vínculo con los inversores y en las posibilidades de tener un flujo de inversiones”. En ese sentido, destacó que “la simplificación de procesos y el empuje de los desarrollos exprés es súper relevante para acompasar los tiempos de la administración a los tiempos de las inversiones”. “Cuando esos tiempos se despegan, el resultado es malo, no hay inversiones, las inversiones que se llegan a hacer son más costosas, todo es menos fructífero”, añadió.

En cuanto a los incentivos a la inversión, la IM anunció la promoción de “áreas con mayor edificabilidad”, en las que se aplicará una serie de beneficios para generar el interés de la inversión: Villa Dolores, Malvín, Ciudad Vieja, Mercado Modelo y algunas de las principales avenidas de la capital.

“Apuntamos a que sea tomado por el sector privado para aprovechar esos beneficios en los millones de metros cuadrados de edificabilidad agregada que se está planteando”, comentó Bergara, y destacó el interés del gobierno departamental en “mantener la densidad en aquellas zonas donde ya tenemos todo el despliegue de los servicios que una ciudad y un departamento requieren”.

“Hay un importante margen para que se desarrollen masivamente inversiones respetando todas esas normativas, que van a dar un panorama más fructífero para Montevideo, redensificando zonas, levantando y recuperando zonas”, afirmó Bergara.

Áreas de promoción de inversión

La IM promoverá el desarrollo urbano de Villa Dolores y Malvín mediante la habilitación de construcciones de mayor altura. “Modificar la altura permitirá mayor densificación y el aprovechamiento en lo que tiene que ver con la calidad urbana de toda esa zona de Montevideo”, afirmó la directora de Planificación de la IM, María José Iglesias.

En el caso de Malvín, Iglesias indicó que se implementará una normativa diferenciada, que surgió a partir del intercambio con instituciones y referentes vecinales, para “preservar la identidad del área del barrio jardín”. La altura máxima será de 21 metros sobre Solano López, de 16,5 metros sobre Avenida Italia, de 13,5 metros sobre Rivera, Hipólito Yrigoyen, 18 de Diciembre, Legrand y Gallinal, y de siete metros en el área histórica del barrio Malvín.

En el marco de la promoción patrimonial y la rehabilitación, actualmente en la Ciudad Vieja se aplican exoneraciones a la construcción de plazas de estacionamiento, así como al desarrollo de mayores alturas en la calle Reconquista y una nueva normativa con mayor flexibilidad en términos de higiene de la vivienda y accesibilidad.

Iglesias sostuvo que entre enero y junio de este año se incorporaron 32 propuestas en esa zona, cuando entre 2011 y 2023 el promedio había sido de cinco permisos anuales, lo que “denota el interés que se está dando sobre Ciudad Vieja”. A su vez, se implementarán los beneficios que se aplican a la Ciudad Vieja en la zona del acceso norte.

En la misma línea, Iglesias señaló que desde que se inició el programa Avenidas, que permite mayores alturas en las vías principales, se han presentado 28 proyectos, de los cuales 16 actualmente están en etapa de obra, con una inversión de 270 millones de dólares en total.

Por último, en cuanto a las áreas de oportunidad, la comuna capitalina presentó un proyecto para la renovación urbana de la zona del Mercado Modelo, que tiene un potencial estimado de 1.900.000 metros cuadrados, según señaló Iglesias. “Además de exoneraciones y una normativa favorable, también hay beneficios económicos como la exoneración del 80% del mayor aprovechamiento, la exoneración del 50% del mayor aprovechamiento y retorno de valorizaciones en proyectos que incorporen usos heterogéneos, la exoneración del 100% de contribución inmobiliaria y tributos domiciliarios por un plazo de hasta diez años, el aumento de alturas y el factor de ocupación del suelo”, informó la jerarca.

Citim y los permisos de construcción

El Citim tiene como antecedente el informe de alineaciones y parámetros de suelo urbano. “Este certificado nace para tener toda la información de cada uno de los padrones de Montevideo”, explicó Fiorella Contreras, gerenta de Producción, Gestión y Análisis de la Información de la comuna capitalina, quien hizo hincapié en el componente de información del certificado, algo que “es clave para dar certezas”.

Contreras dijo que la recolección de información no es un proceso acabado. “Empezamos con información base y va a seguir creciendo de acuerdo a los requerimientos y las potencialidades de cada uno de los padrones”, indicó.

En cuanto al contenido, el Citim dará información sobre los instrumentos de ordenamiento territorial, por ejemplo, si el padrón pertenece a algún plan específico; también sobre si el padrón consultado “tiene un lindero que sea monumento histórico nacional o bien de interés departamental o municipal”.

En cuanto a los permisos de construcción, la IM anunció una ampliación de la base de la modalidad exprés, a partir de la cual “en 72 horas va a ser posible contar con el permiso de construcción aprobado si se cumple con los parámetros que establecimos”, señaló la gerenta de esa área, Cecilia Cuadro. “Este es un formato que ya estamos usando y actualmente la base del sistema llega a algo así como el 8% de las gestiones; la expectativa es llegar al 40%”, apuntó. Para el 60% restante, agregó, “la idea es ensayar algunas líneas de trabajo particulares”, por ejemplo, para las cooperativas, concesiones o edificios educativos.

Al mismo tiempo, Cuadro dijo que se ha trabajado “en una reducción de la documentación que se pide al ingreso de la gestión” para “evitar pedir documentos con los que cuenta la propia administración”, tales como la gestión previa en la Dirección Nacional de Catastro. Además, se fortalecerá la atención telefónica, previendo que la ampliación de la modalidad exprés generará una demanda más alta.