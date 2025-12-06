En el marco de un acto en homenaje a Elena Quinteros, maestra y militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) desaparecida durante la dictadura cívico-militar, el exdiputado del Frente Amplio (FA) y actual inspector general del Trabajo, Luis Puig, fue consultado este sábado sobre la situación de los represores que cumplen condena en la cárcel de Domingo Arena, luego de que esta semana trascendiera que el presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo una conversación por este tema con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez.

“Los represores hoy presos en Domingo Arena contaron con todas las garantías de la Justicia. Fueron condenados por jueces de primera instancia, reafirmados por tribunales de apelaciones, y también en casación de la Suprema Corte de Justicia”, señaló Puig en rueda de prensa. El dirigente del PVP rechazó “toda esa mentira organizada en la que se tiende a decir que no tuvieron garantías”.

Según informó Búsqueda, Orsi le presentó al presidente de la SCJ informes sobre el estado de salud de los represores elaborados por Sanidad Militar y le consultó cómo debía proceder para que dicha información fuese considerada por el Poder Judicial. De acuerdo al semanario, Pérez le respondió que la información debía enviarse directamente a los juzgados que actuaron en cada una de las causas. El jueves, Orsi aseguró en rueda de prensa que en el encuentro no manifestó “ni preocupación ni nada” por la situación de los presos de Domingo Arena. La reunión entre el presidente y Pérez fue cuestionada por la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

En cambio, el líder de Cabildo Abierto, el exsenador Guido Manini Ríos, valoró el proceder del presidente. “Es una buena cosa que alguien con responsabilidades políticas se preocupe por un hecho que es bochornoso”, afirmó el excomandante en jefe del Ejército en entrevista con Desayunos informales.

Al respecto, Puig manifestó: “Estuve escuchando las declaraciones de Manini Ríos hablando de venganza, hablando de bochorno, y, en realidad, la gran venganza que sigue presente en nuestro país es que los torturadores, los responsables de la desaparición de compañeros y compañeras, de los asesinatos y demás, se niegan a dar información”.

Puig, que fue testigo en causas vinculadas al terrorismo de Estado, sostuvo que, “en todo caso, la preocupación es en relación a los 17.000 presos hacinados en cárceles uruguayas, en su mayoría, jóvenes pobres”.

El dirigente del PVP también cuestionó la “operación” que “está realizando un diputado tratando de llevar adelante un proyecto de ley para lograr la prisión domiciliaria”, en referencia a la iniciativa que impulsa el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi.

“Son todas partes de esa cultura de impunidad que se impuso en Uruguay durante años y que se ha ido revirtiendo con la lucha de Madres y Familiares, de los organismos de derechos humanos, del PIT-CNT”, expresó Puig; y afirmó que “la verdad y la justicia es una reafirmación ineludible de una democracia plena”.

Consultado sobre la reunión que mantuvo Orsi con el presidente de la SCJ, Puig dijo que el FA “hace mucho tiempo que tiene claro el tema de derechos humanos”. La fuerza política, sostuvo, “tiene muy claro el tema de verdad y justicia”.