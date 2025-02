El presidente Luis Lacalle Pou convocó este lunes por penúltima vez a su Consejo de Ministros, con el objetivo de que los miembros del gabinete informaran sobre las distintas actividades, tareas e inauguraciones que llevarán adelante en los 26 días que quedan antes de que asuma el gobierno electo.

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, contó en conferencia de prensa que la última reunión será el 28 de febrero y que el mandatario exhortó a los jerarcas a que trabajen este mes con la “misma energía, ímpetu y vocación de servicio” que durante estos cinco años. La jerarca destacó que se está llevando adelante una “transición ordenada” y que así seguirán trabajando en los siguientes días.

Por otra parte, compartió que luego de la conferencia se iba a trasladar al aeropuerto para juntarse con el canciller Omar Paganini en Bruselas y comenzar las negociaciones con los parlamentarios de la Unión Europea, a raíz de la concreción en diciembre de la firma del acuerdo técnico por el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

Los números del gobierno de Lacalle Pou

Arbeleche sostuvo que el principal objetivo de la política económica es crear empleo. En ese sentido, destacó que se han creado más de 111.000 puestos de trabajo y que la administración inició con una pérdida de empleo de 50.000 puestos de trabajo en 2019. Asimismo, sostuvo que la “mayor parte” de ese número es de “trabajadores formales” y agregó que también hubo una “gran reducción de la tasa de informalidad”, que pasó de 25% en 2019 a 21,7% en 2024.

“También dijimos que al proceso de creación de empleo le tenía que seguir el proceso de recuperación salarial y eso es lo que ha sucedido. Si comparamos la situación de hoy con la de 2019, el salario real está 2,7% por encima de lo que estaba en 2019”, destacó.

En cuanto a la inflación, Arbeleche puntualizó que en 2019 fue 8,8%, mientras que en 2024 es 5,5%. La ministra destacó que van 19 meses donde la inflación está dentro del rango meta fijado por el Banco Central del Uruguay y es muy probable que en enero se cumplan 20 meses en la misma situación. “Esto obviamente es importante porque menos inflación es más salario real en el bolsillo de las personas”, afirmó.

En materia de política fiscal, la ministra destacó que hubo una mejora de 0,5 puntos porcentuales. “En 2019, el déficit fiscal era de 3,9%; en 2024, el déficit fiscal cerró en 3,4%, es decir, es un resultado menor”, resaltó.

Por último, destacó que “Uruguay tiene la nota crediticia más alta que ha tenido en su historia” y concluyó que “se está finalizando el quinquenio con un mejor país en materia económica, fiscal y de empleo y salario real para nuestros uruguayos”.

Arbeleche dijo que Bergara miente

La ministra de Economía y Finanzas salió al cruce de Mario Bergara, actual precandidato a intendente de Montevideo, quien dijo este domingo en rueda de prensa que existe la sospecha de que el déficit fiscal es “bastante más alto del que hoy el gobierno muestra”, entre otras cosas, porque “adelantaron los impuestos” de las empresas públicas de 2025, por una magnitud “insólitamente alta”, del entorno de los 1.400 millones de dólares cuando, por lo general, es del orden de los 400 millones.

“Eso es mentira”, retrucó Arbeleche en la conferencia de prensa y especificó que el adelanto de impuestos, “algo usual en la gestión fiscal”, fue de 60 millones de dólares. La jerarca cuestionó los dichos de Bergara y dijo que no sólo era algo “disparatado”, sino que la cifra era “ridícula”.

“La totalidad de impuestos públicos que pagan las empresas públicas en 2024 fueron alrededor de 1900 millones de dólares y el economista dice que se adelantaron 1400 millones de dólares, o sea, que le dijimos a las empresas públicas: 'Los nueve meses del año que viene me lo pagas ahora'. Eso no es cierto. Si uso la palabra mentira es porque en esta ocasión amerita el vocablo”, resaltó.

También contó que Lacalle Pou se comunicó con el presidente electo Yamandú Orsi porque “no es aceptable que se hable públicamente y se digan estas mentiras”. “En lo personal, y hablo como equipo económico, el resultado fiscal en 2024 es mejor de lo que fue en 2019; no es necesario que se realice un ajuste fiscal en 2025, como se lo he transmitido al ministro designado [Gabriel] Oddone”, afirmó.

Según Arbeleche, el gobierno entrante “está abriendo el paraguas para que luego se haga una consolidación fiscal, ya sea por aumento de impuestos o reducción de gasto”. “Esta administración está dejando la política fiscal ordenada sin necesidad de que se realice un ajuste fiscal”.

Bergara: “Reafirmo mis dichos en ese sentido y reconozco un error en las cifras manejadas”

Luego de las declaraciones de Arbeleche sobre que Bergara miente respecto a las cifras, el senador frenteamplista dijo a través de su cuenta de X que “la falta de transparencia con la que opera el gobierno” en el marco de la transición “lleva a que se generen discusiones y confusiones que podrían evitarse si se actuara de otra manera”.

En ese sentido, Bergara reafirmó en la red social que desde el gobierno “adelantan ingresos del 2025”, que “postergan pagos a proveedores de este año para el siguiente” y que “postergan registración de gastos en infraestructura por montos considerables”.

Por otro lado, reconoció su error en las cifras que manejó sobre el adelanto impositivo de las empresas públicas. “La misma se manejó en un informe interno a los senadores y ahora me aclaran que no era la correcta”, apuntó. “No tengo incoveniente en asumir ese error y pedir disculpas a la ciudadanía”, remarcó, y agregó que, aún así, “eso no cambia que el gobierno quiere mostrar cifras de déficit menores a la realidad”.

A su vez, en cuanto a “comentarios agraviantes”, indicó que no acostumbra a “ingresar en ese terreno”, y que “recurrir al insulto es más fácil que reconocer el fracaso rotundo de la política fiscal de la actual administración”.