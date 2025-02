A menos de dos semanas del traspaso de mando, el gobierno electo dio este martes una conferencia de prensa para informar sobre las características que tendrá la ceremonia de asunción, el sábado 1º de marzo. Desde la Torre Ejecutiva, el designado secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló que la ceremonia oficial comenzará a las 13.00, cuando se reunirá la Asamblea General.

Está previsto que el presidente electo, Yamandú Orsi, en compañía de la vicepresidenta electa, Carolina Cosse, llegue al Palacio Legislativo a las 13.45 para hacer la “promesa constitucional” en la Asamblea General. Posteriormente, ambos se trasladarán a la plaza Independencia, donde tendrá lugar el traspaso de la banda presidencial, “lo cual representará efectivamente la concreción del gobierno saliente y el gobierno entrante”, expresó Sánchez.

El designado secretario de Presidencia señaló que el traslado de Orsi y Cosse desde el Palacio Legislativo hasta la plaza Independencia se hará en un vehículo eléctrico. “Uruguay se ha transformado en líder en lo que ha sido la transformación energética y en lo que tiene que ver justamente con el cuidado del medioambiente”, por lo que quieren que esté “ese componente” para dar “también dando una señal importante” al hacer el traslado “en un auto eléctrico”, afirmó Sánchez.

Se prevé que Orsi y Cosse lleguen a la plaza Independencia alrededor de las 16.30. En ese lugar, al término de la ceremonia, habrá “un espectáculo artístico para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se acerquen”, apuntó Sánchez.

Por su parte, el designado ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, aseguró en la conferencia de prensa que, “desde el punto de vista internacional, de la presencia de presidentes, reyes y primeros ministros, esta va a ser la ceremonia de mayor participación histórica desde que reinició la democracia, en 1985”. Señaló que participarán 14 presidentes y 185 “representantes extranjeros”, así como “decenas y decenas de empresarios de primer nivel que van a asistir al cambio de gobierno”.

Lubetkin confirmó la asistencia de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Santiago Peña (Paraguay), Gabriel Boric (Chile), Luis Arce (Bolivia), Gustavo Petro (Colombia) y Xiomara Castro (Honduras), entre otros mandatarios de América Latina. Asimismo, mencionó que por el momento no está confirmada la participación del presidente de Argentina, Javier Milei. “Sabemos de la presencia de una importante delegación argentina, pero no aún del presidente Milei”, señaló, y añadió que a los últimos dos traspasos de mando en Uruguay no asistieron los presidentes argentinos “porque ese día coincide con el inicio de las funciones parlamentarias” en su país.

Lubetkin señaló que también asistirán a la asunción de Orsi el rey Felipe VI de España, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el presidente de Armenia, Vahagn Khachaturyan.