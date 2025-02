A ocho días para que termine febrero y asuma el nuevo gobierno, crece la expectativa en la coalición sobre las eventuales reuniones con los futuros jerarcas de Presidencia del gobierno del Frente Amplio (encabezados por Alejandro Sánchez, próximo secretario de Presidencia) por los famosos cargos para la oposición. Antes de que se materialice la reunión, en la coalición restaba definir el detalle de quiénes irían a ella.

En el caso del Partido Nacional, su directorio ya resolvió que sea el excandidato único de ese partido, el senador Álvaro Delgado, pero en el Partido Colorado (PC) todavía no hay definición absoluta. En un principio, el senador colorado Tabaré Viera (de Vamos Uruguay) señaló que a las reuniones con el gobierno electo deberían ir dos representantes —uno por cada sector principal—, pero desde las últimas horas dentro del PC se maneja otra opción, al menos para los encuentros preliminares.

Fuentes del PC dijeron a la diaria que siguen esperando la convocatoria del gobierno electo para la negociación y señalaron que “si convocan al partido, lo natural es que, por lo menos, a la primera instancia de conversación vayan los presidentes de los partidos”. Por lo tanto, en el PC entienden que a la primera convocatoria del gobierno por los cargos va a ir el senador y excandidato Andrés Ojeda, como secretario general del PC.

Igualmente, las fuentes coloradas señalaron que “esto no quiere decir que después no haya subcomisiones de trabajo para una discusión más profunda”, pero “para recibir las propuesta del gobierno electo no hay que ir a negociar nada”. “A la reunión que nos convoque el gobierno vamos a ir a escuchar no a negociar”, insistió un dirigente colorado.

De todos modos, desde el PC señalaron que “la negociación más dura” no será con el gobierno electo sino entre la coalición, porque con el gobierno electo podrán discutir sobre “un cargo más o un cargo menos”, pero luego viene el debate interno sobre lo que le toca a cada partido y sector, y quiénes (con qué perfiles) estarán disponibles para cada cargo.

El diputado Felipe Schipani, de Unir Para Crecer —el sublema liderado por Ojeda—, sostuvo a la diaria que todo depende “de cómo sea la convocatoria” del gobierno electo, ya que si es “para que haya un representante por partido, no es muy lógico que el PC vaya con dos”, pero si es para que vayan dos, no ve inconveniente, “por eso hay que esperar bien los términos de la convocatoria”.

“Si es uno, tampoco veo inconveniente; en todo caso, allí lo que se va a hacer es trasladar lo que se conversó en esa reunión. Además, tengamos presente que si se mantienen los mismos criterios del pasado, es todo muy matemático, no hay margen para que un partido o sector perjudique a otro en la negociación”, sostuvo. Schipani dijo que, de acuerdo a lo que han sido los antecedentes, “los cargos que se van a distribuir estrictamente por los votos” de octubre, entre los partidos y también en la interna de cada partido. “O sea que acá las cosas están claras”, insistió.

Schipani subrayó que la representación de PC la ejerce el secretario general, Ojeda , por lo tanto, en el caso de que tenga que ir una persona por cada partido, corresponde que vaya el excandidato.

Además, Schipani sostuvo que se va a establecer también “un orden de prelación para la elección de cargos”, es decir, “a equis partido le toca elegir primero, al otro partido le toca elegir segundo”, y así. A su vez, también así dentro de cada sector. “Al ser todo a través de un coeficiente electoral, es todo muy cristalino”, acotó, por lo tanto, para Schipani, “no hay mucha negociación” y —en todo caso— la negociación se dará “por los cargos a disposición que va a ofrecer el gobierno”. “Pero después, es todo aritmética pura”, finalizó.