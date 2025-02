“Estos temas hay que pasarlos medio rápido”, subrayó a la diaria un dirigente de la coalición sobre la definición de los cargos para la oposición en el próximo gobierno. Este lunes el gobierno electo les presentó formalmente a los líderes de la oposición los 34 cargos que les ofrece, y por estas horas las conversaciones entre los dirigentes de los cuatro partidos de la coalición van y vienen para elaborar la contrapropuesta; hay quienes auguran que la coalición se reunirá antes de que termine esta semana para formalizarla, con el objetivo de que el tema se resuelva lo antes posible. Por ahora, se manejan algunas ideas de manera informal.

Un dirigente colorado señaló a la diaria que, dado que en la elección pasada el Frente Amplio (FA) sacó 39% de los votos en la primera vuelta y el gobierno que ahora sale le entregó 34 cargos, según sus cálculos, dado que en octubre de 2024 la coalición junta llegó a cerca de 47%, eso le da “entre 38 y 39 cargos”, es decir, cuatro o cinco más de los que ofreció el gobierno electo. En concreto, según señaló la fuente, por ahora se maneja pedir un cargo en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, en la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y en el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), e incluso se habla de un lugar en el consejo directivo del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos, pero en esta institución ya fueron designados todos los cargos por el gobierno electo.

A su vez, también se maneja pedir un cargo más en el Parlamento, ya que, de 12 cargos, “la oposición sólo tiene tres” (prosecretario de la Cámara de Diputados, prosecretario de la Cámara de Senadores y prosecretario de la Comisión Administrativa). En diálogo con la diaria, otro dirigente colorado también hizo énfasis en los cargos en el Palacio Legislativo, ya que, si bien el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou también le ofreció tres cargos al FA, ahora el gobierno electo les ofrece tres cargos de prosecretarios, “cuando en realidad la coalición le dio dos secretarías y una prosecretaría”, es decir, dos cargos con más responsabilidades.

Además, el dirigente colorado también subrayó que el FA además “de esos 12 cargos tendría que dar alguno más”, pero, en todo caso, “si da tres, no pueden ser de peor calidad que los que la coalición le dio al FA”. Asimismo, subrayó que son cargos que adentro del Palacio Legislativo “tienen peso” en cuestiones administrativas, si bien para afuera pueden ser vistos como poco importantes políticamente.

Para un dirigente blanco el FA hizo una “trampita” al consignar los miembros de la Corte Electoral

En tanto, un dirigente del Partido Nacional (PN) aseguró a la diaria que en su partido lo que manejan pedir “no anda muy afuera” de lo planteado por el Partido Colorado (PC). Además, coincidió con el planteo sobre los cargos en el Parlamento, y señaló que sería lógico pedir una secretaría y una prosecretaría en la Cámara de Representantes, porque allí “es más la coalición que el FA”. Agregó que, desde el punto de vista institucional, “ser secretario de Diputados o el Senado” da “un poder muy grande” en el Palacio Legislativo.

A su vez, la fuente blanca sostuvo que hay “una trampita” en la lista de cargos que le ofreció el FA a la oposición, porque consigna entre los 34 cargos a los cuatro ministros de la Corte Electoral, un organismo que en el período anterior no tuvo renovación, cuyos integrantes fueron votados por la Asamblea General en octubre de 2017, en el segundo mandato del presidente Tabaré Vázquez. Por lo tanto, para el dirigente blanco, lo planteado por el FA es “recambio de nombres que ya están” (ahora hay dos ministros del PC y dos del PN), por eso “nadie se dio cuenta” de que no figura la Unasev, por ejemplo. En otras palabras, para el dirigente blanco, esos cargos no deberían contar como parte de la negociación.

El cambio de miembros de la Corte Electoral en el período que termina fue uno de los temas en los que más insistió Cabildo Abierto (CA), para poder tener un representante allí, pero ni el oficialismo ni el FA le dieron cabida.

A su vez, en la coalición también hizo ruido –aunque son conscientes de que ya se hicieron los nombramientos y no hay margen para insistir– su falta de participación en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. De todos modos, en las filas de la oposición hay quienes piensan que no se debe dar esa batalla porque, “más que no ganable”, sería “improcedente”.

Por otra parte, en CA todavía se mantienen cautos con el tema. Un dirigente cabildante subrayó a la diaria que CA nunca fue oposición (el partido se fundó para las elecciones de 2019), por lo tanto, esta es la primera vez que se encuentra en ese rol. Agregó que lo que está haciendo el exsenador Guido Manini Ríos, líder de CA, es “escuchando, viendo todo este manejo”, del que “nunca” fueron parte, porque “en el manejo que hizo este gobierno con la oposición CA no estuvo presente, eran el presidente y el secretario” de la Presidencia, Álvaro Delgado. Por último, la fuente de CA subrayó que en el partido todavía “no hay una postura de acompañar a la coalición” para pedir más cargos.