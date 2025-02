Finalmente, luego de mucho runrún –sobre todo en filas de la coalición–, este lunes a las 17.00 el gobierno electo recibirá a representantes partidarios de la futura oposición para empezar a hablar sobre los cargos que le brindará en las empresas públicas, entes autónomos, etcétera. Si bien en la reunión interpartidaria en el Parlamento de hace una semana Alejandro Sánchez, futuro secretario de Presidencia, le anunció a la coalición que les ofrecerán los mismos cargos que el gobierno saliente le dio al Frente Amplio (FA) en 2020, en filas de la coalición hay quienes aspiran a alguno más.

Una fuente blanca dijo a la diaria que en conversaciones informales entre dirigentes se maneja la posibilidad de pedir cargos para la oposición en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, bajo el argumento de que el FA en este período criticó al gobierno saliente porque no designó a nadie de la oposición para controlar allí. Esto se dio a raíz de la polémica que estalló por varias designaciones directas en CTM, a cargo del nacionalista Carlos Albisu, que luego renunció, e hizo que la oposición interpelara al canciller Omar Paganini por ese tema.

“Ahora le toca gobernar al FA. Abran ese espacio en las comisiones binacionales”, señaló la fuente. Esto fue confirmado por otro dirigente blanco a la diaria: señaló que el jueves entre dirigentes nacionalistas se planteó pedir cargos en la CTM de Salto Grande, pero sabiendo que el FA “está en todo su derecho de responder de la misma manera” que lo hizo el gobierno saliente.

A su vez, el senador blanco Sebastián da Silva subrayó a la diaria que “el que es mano es el gobierno” electo, y que el supuesto por el cual el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou le otorgó “determinada cantidad de cargos es numérico, de acuerdo a la cantidad de votos”. Resaltó que el FA en octubre de 2019 obtuvo 39%, mientras que la coalición sumada en la primera vuelta de 2024 obtuvo 46%. Por lo tanto, dijo que “ese es un argumento válido” para pedir más cargos.

En cuanto al argumento del contralor, dijo que “corre para todo”. Por ejemplo, señaló que le “encantaría” haber tenido la posibilidad de que la oposición tuviera control en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), pero no podrá ser porque el gobierno ya designó allí todos los cargos. “Si es por el argumento de controlar, tiene más incidencia en la vida del país ASSE –en cientos de miles de uruguayos– que Salto Grande. ASSE siempre es sensible, y los antecedentes de los últimos gobiernos del FA no fueron buenos. El peso corporativo de los médicos y la izquierda obliga a controlarlos mejor”, finalizó.

A su vez, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a la diaria que “un cargo que hubiese sido bien de contralor era en Salto Grande, por lo menos para denunciar todo lo que pasó”. No obstante, apuntó que en su partido “no está arriba de la mesa el tema de los cargos”, porque no sabe si van a aceptar cargos en la oposición. “¿De qué sirve tener cargos de contralor si la mayoría de los contratos son secretos? ¿Qué vas a controlar”?, preguntó Perrone, y subrayó que Cabildo Abierto por ahora “está escuchando, nomás”.

Perrone puso como ejemplo que hace un tiempo hizo un pedido de informes a Antel por el contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol, “pero es secreto”, entonces, insistió con que “si tenés a alguien ahí adentro de contralor y los contratos son secretos”, no hay mucho para controlar.