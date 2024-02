Desde las 10.00 la Comisión Permanente del Parlamento recibió al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, por la situación de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, en particular, por las designaciones directas. Es un tema que la oposición tiene entre ceja y ceja desde hace meses y por el que el oficialismo tuvo que comparecer más de una vez al Palacio Legislativo.

Paganini hizo su primera exposición durante cerca de media hora, ayudándose con material de lectura. Resaltó que en su comparecencia anterior al Parlamento por este tema, en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, el 13 de diciembre, trató de ser “muy claro y franco en todos los aspectos principales que habían quedado pendientes de la interpelación” que se le había hecho a la misma cartera previamente, “aunque el titular era otro”, en referencia a Francisco Bustillo.

Paganini dijo que “grande” fue su sorpresa cuando, a “tan sólo 35 días de esa participación, y estando aún en plazo para responder los pedidos de informes”, se lo volvió a convocar, “alegando un supuesto incumplimiento” de su parte en dar respuesta. “Estamos tranquilos al afirmar que no hemos fallado en contestar los reiterados pedidos de información”, sostuvo.

Antes que nada, el jerarca subrayó que en estos últimos días hubo “algunos comentarios erróneos”, en referencia a los comentarios del precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, sobre la última resolución del Poder Ejecutivo, que dispuso la transferencia de 744 millones de pesos a la CTM. Dijo que es importante que se tenga presente “que esa es la partida presupuestal aprobada por el Parlamento y que está congelada desde 2015”. Como ejemplo, mostró una resolución del 3 de junio de 2019, firmada por el entonces presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Economía de ese momento, Danilo Astori, “con exactamente el mismo contenido de la resolución del Poder Ejecutivo actual”.

“La verdad, no creemos que aquello estuviera bien y esto mal, o sea que sin duda se trata de una confusión o de un error que no debería usarse para generar dudas sobre el desarrollo del funcionamiento de la CTM. Salvo que se pretenda que a partir de ahora no se hagan más transferencias para el funcionamiento de la CTM; por lo tanto, no sé cuál es la solución que se pretende, dado que todos los organismos públicos necesitan aportes presupuestales”, subrayó. Agregó que al hacer esta transferencia el Ejecutivo “está cumpliendo con la ley vigente y también con el acuerdo binacional con Argentina, y que en esto no ha innovado”.

Paganini hizo énfasis en que, como había anunciado en la comisión, el 15 de diciembre, desde la cancillería remitieron una nota a la delegación uruguaya de la CTM, “detallando el alcance que deberá tener la auditoría interna de gestión, que deberá realizarse por parte del organismo binacional”. “En tal sentido, señalamos que debe ser una auditoría de gestión comprensiva de todas las áreas de organización, y no está referida sólo a aspectos específicos de la misma”, subrayó.

Agregó que la auditoría “deberá examinar y evaluar las actividades realizadas por la organización, con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y economía, y por conducto de las recomendaciones que al efecto se formulen, promover la correcta administración del patrimonio público”.

Las designaciones directas

En cuanto a los recursos humanos de la CTM, Paganini repasó cuáles eran los mecanismos de uso habitual para el ingreso de personal permanente en el organismo binacional. “Todas las incorporaciones de personal se deben dar con la aprobación de la CTM de Salto Grande, es decir, con la anuencia de la delegación uruguaya y de la argentina. Para tal aprobación, se debe contar con la unanimidad de los votos de los delegados presentes”, destacó. Agregó que, “vistas las directivas del gobierno uruguayo adoptadas este año en cuanto a las designaciones directas, se ha modificado el estatuto del personal y ya no se contempla la posibilidad del ingreso por designación directa”.

Atendiendo a la consulta sobre las designaciones directas de la actual CTM de Salto Grande, el ministro dijo que desde el 4 de octubre, “cuando la delegación argentina fue informada de la necesidad de revisar las contrataciones, se comenzó a trabajar desde la delegación uruguaya para encontrar caminos de solución a estos casos”.

Así las cosas, Paganini sostuvo que hasta el momento “se han resuelto 23 situaciones del total de 35 designaciones directas, ya sea de común acuerdo o ajustadas a la normativa vigente”. “Tengamos presente que cada uno de los trabajadores designados en la CTM, tanto argentinos como uruguayos, son empleados de un organismo internacional, con la vigencia plena de esos derechos, independientemente del área donde revisten funciones”, subrayó.

Al desglosar las “23 soluciones alcanzadas”, señaló que “hay siete que ya no son funcionarios porque renunciaron en forma definitiva [cuatro] o se les vencieron los contratos y los mismos no fueron renovados [tres]”. “Hay una persona que cesará por jubilación el próximo marzo de 2025 y hay 15 personas que renunciaron por voluntad propia a su condición de funcionarios permanentes y pasaron a una modalidad de contratos anuales renovables, que fueron firmados en noviembre y cuentan con una cláusula que establece que la CTM, en cualquier momento y de manera unilateral, puede terminar el vínculo contractual por sola voluntad, y por otra parte siempre tiene la opción de no renovarlos”, sostuvo.

Entonces, Paganini dijo que “hay 12 situaciones no resueltas hasta el momento”, que son de personal permanente, y aun cuando en algún caso se presentó una renuncia voluntaria, “la delegación argentina no la aprobó, porque cumplen funciones en un área común del complejo binacional y la delegación argentina entiende que son necesarios allí”.