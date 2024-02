A partir de las 10.00 de este martes, el canciller, Omar Paganini, fundamentará por una hora las transferencias económicas y las contrataciones de forma directa que se mantienen, en su mayoría de militantes y ediles blancos, en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, pese al tajante pronunciamiento del Parlamento cuando se llevó adelante la interpelación al ahora exministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo y a la titular de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

Previo a la comparecencia en régimen de comisión general en la Comisión Permanente, Paganini reunió a legisladores de la coalición de gobierno en el Palacio Santos, este lunes, para marcar su tónica y adelantar la información que brindará en la convocatoria del Frente Amplio (FA). La oposición sigue insatisfecha por las resoluciones que el gobierno tomó en torno al caso, el cual costó la renuncia del por entonces presidente de la CTM de Salto Grande, el blanco Carlos Albisu. Asimismo, este fin de semana se conoció que el presidente, Luis Lacalle Pou, aprobó una nueva transferencia para el organismo, lo cual generó más críticas desde la oposición.

Tras la reunión, el senador del Partido Nacional Jorge Gandini dijo que el Estado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, “ha hecho todo lo que puede hacer” en torno a las cuestionadas contrataciones, y destacó que los contratos “son de un organismo binacional”, por lo que “las personas no están contratadas por Uruguay, sino por un organismo internacional”. Además, resaltó que “buena parte de ellos han cambiado su relación jurídica. Algunos renunciaron, otros culminaron sus contratos y no fueron recontratados y muchos, la mayoría, cambiaron su relación contractual y sus contratos vencen cuando termine este gobierno y no quedan como funcionarios permanentes del organismo”.

Por su lado, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, quien también concurrió a la reunión, coincidió con Gandini en que “es lo que se pudo hacer, en función de una realidad”. “Este es un organismo internacional. Si en una serie de casos la delegación argentina no actúa prestando conformidad al planteo uruguayo, la situación no se puede modificar. Es un dato de la realidad”, dijo a la diaria.

Paganini había dicho que se habían resuelto 23 situaciones irregulares de las 35 constatadas. Siete de esos designados “ya no son funcionarios” de la CTM porque “renunciaron” o porque sus contratos vencieron “y no fueron renovados”, según comentó en la Comisión de Asuntos Internacionales en diciembre. En ese marco, dijo que uno se jubilará en marzo de 2025 y los restantes 15 “aceptaron, por voluntad propia, renunciar a su condición de funcionario permanente y pasar a una modalidad de contrato anual renovable”. Con respecto a las “12 situaciones no resueltas”, Paganini dijo que “en algún caso se presentó renuncia voluntaria”, pero “la delegación argentina no lo aprobó”.

“Cosas por hacer”

Gandini opinó que “quedan cosas por hacer”. En ese marco, se refirió al proyecto que está en tratativas en el Parlamento para que los integrantes de las comisiones binacionales no puedan hacer política mientras están al frente de esos organismos. “O se quedan en los organismos pero no pueden hacer política, o hacen política y renuncian. Eso requiere una ley”, expresó. El blanco espera que ese proyecto se acelere en marzo para “cerrar una de las grietas que el sistema tiene, para que no se pueda hacer política con recursos de esos organismos”.

Nicolás Viera, diputado del FA, señaló que van por el mismo camino. Según comentó a la diaria, tratarán de acelerar el proyecto, que “empieza a poner parates y trabas a esta forma de practicar política desde el Estado, que es acomodando a los punteros políticos y a los amigos del poder”. “Esperamos en las próximas semanas poder resolver ese proyecto de modo que se empiece a cumplir con la ley”, expresó.

José Carlos Mahía, senador del FA y presidente de la Comisión Permanente, dijo que esperan que se anuncie con “hechos concretos” lo que la Cámara de Diputados resolvió meses atrás, en alusión al cese de los contratos directos. “Eso es lo que hay que hacer, y es lo que uno aspira que el ministro informe, porque ni más ni menos que todos los partidos políticos, casi en su totalidad, le pidieron al Poder Ejecutivo que lo hiciera, y hasta ahora no lo ha hecho”, apuntó, en diálogo con la diaria.

Las críticas de Orsi sobre la mesa

Uno de los principales temas que estuvieron sobre la mesa en la reunión con parlamentarios oficialistas fueron los comentarios del intendente de Canelones y precandidato del FA, Yamandú Orsi, que cuestionó la nueva transferencia económica de 744 millones de pesos.

Al respecto, Gandini opinó que la transferencia “no es cuestión de oportunidad” y que “lo inoportuno es Orsi, que habla sin saber, o sabiendo, pero queriendo adjudicar responsabilidades, que es mucho peor”. En ese sentido, afirmó que esta transferencia se hizo “todas las veces, todos los años, a esta altura, en todos los gobiernos anteriores, los del FA incluidos”, y apuntó que “esta plata está congelada. Es la misma plata en pesos que se ha pagado desde 2015 para acá”.