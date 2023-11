Cabildo Abierto (CA) viene insistiendo con que se designe a su representante en la Corte Electoral desde que asumió el gobierno, en marzo de 2020, basándose en el artículo 324 de la Constitución, que establece que los representantes de los partidos en ese organismo serán elegidos “de acuerdo a un sistema de representación proporcional”. Para esto se precisan dos tercios de la Asamblea General, es decir que el oficialismo debe acordar también con el Frente Amplio (FA).

Este martes, durante una sesión de ministros, el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, sufrió un infarto que le causó la muerte, lo que implicó movimientos imprevistos en ese organismo, cuya presidencia quedó ahora en manos de Wilfredo Penco, exministro en representación del FA. En ese marco, se reeditó la pugna que mantiene CA por un representante en ese organismo.

En diálogo con la diaria, el diputado Álvaro Perrone subrayó que su partido “siempre” está planteando el tema, y resaltó que por estos días se reunieron por la organización del evento conmemorativo del acto de 1983 en el Obelisco, “pero sigue sin transparentarse el resultado electoral de 2019”.

“Entonces, no sólo hay que decirlo, sino que también hay que hacerlo, y significa que todos los partidos se sienten y hagan la renovación de la Corte Electoral. ¿Hasta cuándo vamos a tener a los ministros ahí adentro por caprichos políticos de que algunos no la quieren renovar y no quieren perder un cargo? Hay que preguntarles a los otros partidos por qué no quieren renovar la Corte Electoral”, insistió Perrone.

El diputado subrayó que la Constitución “es clara” y aseguró que “acá el problema no es el FA sino, dentro del oficialismo, que el Partido Colorado [PC] no quiere entregar un cargo que le corresponde a CA”. “Nosotros hemos insistido los cuatro años, vamos a insistir lo que queda de este gobierno y en el próximo gobierno diremos que no está 100% representado el acto democrático”, finalizó.

Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani subrayó en diálogo con la diaria que es legítimo que CA quiera cambiar los miembros de la Corte Electoral, pero “la verdad de la situación es que no hay acuerdo”. “No lo veo viable. Y es un dato relevante que faltan siete meses para la elección interna; no parece razonable un cambio tan cerca del proceso electoral, porque, además, como supone para cualquier persona que se integra a un organismo, hay un proceso de conocimiento y aprendizaje. Si no hubo acuerdo en todos estos años, veo difícil que lo haya ahora”, insistió.

Schipani subrayó que aunque estuviera la voluntad del PC, “si no hay acuerdo con el FA, no es posible”, y el acuerdo no se da por la elección del presidente, ya que “el acuerdo supone un presidente neutral, pero no hay un nombre que reúna esos consensos”. “El tema es encontrar esa figura que reúna los acuerdos de oposición y de gobierno, que no ha aparecido. Eso es lo que ha trabado. No es cierto que esto sea porque el PC no quiera. Es más, podrían cambiar la Corte sin los votos del PC, pero tampoco están los acuerdos”, finalizó.

En tanto, el diputado del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez dijo a la diaria que le reconoce a CA “el derecho legítimo que tiene de reclamar ese lugar en la Corte Electoral, porque formó parte del cuadro de distribución entre los partidos políticos y le correspondía un ministro” en ese organismo. El diputado subrayó que, en realidad, no le corresponde ese lugar por el resultado de la elección, porque, si no, al PN “le tendrían que corresponder más de dos ministros”, porque “la integración en la Corte no es proporcional a los votos en su integración total”.

Por lo tanto, dijo que reivindica el derecho de CA, “no por el resultado electoral, sino por el acuerdo alcanzado”, en el que se dijo que serían cuatro ministros para la oposición, dos para el PN, uno para el PC, otro para CA, y el presidente, en el que se tendrían que poner de acuerdo. Subrayó que si se distribuyeran los cuatro miembros representantes de los partidos como dice la Constitución, deberían ser dos del FA y dos del PN, “porque el PN duplica al PC y duplica a CA” en votos, según la elección de 2019.

En definitiva, Rodríguez dijo que como los partidos políticos no se pusieron de acuerdo en quién debería ser el presidente de la Corte y sus suplentes, y hay informes que dicen que se debe renovar a todos los miembros en un mismo acto, “ha sido materialmente imposible cumplir con el acuerdo”. Así las cosas, finalizando el año preelectoral, subrayó que ve “difícil” que se pueda hacer el cambio.

Por último, la senadora de FA Liliam Kechichian, que se encargó de las negociaciones por este tema por parte de la oposición, dijo a la diaria que “es un problema exclusivo de la coalición de gobierno”, porque “el lugar que le correspondería a CA es un lugar que debería dejar el PC, y no se han puesto de acuerdo”. “Nosotros, en ese sentido, no tenemos más nada que decir; es un tema interno de ellos que no han podido resolver”, finalizó.