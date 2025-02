En un momento en el que el diálogo entre el futuro gobierno y la futura oposición se da en medio de negociaciones por cargos, sobre la mesa empiezan a sobrevolar otros elementos que implicarán, en el corto, mediano o largo plazo, otra etapa de conversaciones. El 18 de febrero, en el Palacio Legislativo, el secretario de la Presidencia designado, Alejandro Sánchez, y el prosecretario designado, Jorge Díaz, se reunieron con representantes de la coalición. Además de sobre los conocidos lugares de contralor, allí se habló de la necesidad de una renovación de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, iniciativa que, en principio, tendría acuerdos.

Sin embargo, en la instancia ni siquiera se mencionó la situación que atraviesa la Fiscalía General de la Nación, que desde el 30 de agosto tiene al frente a Mónica Ferrero, quien llegó a ese cargo por ser la fiscal penal de Montevideo con mayor antigüedad, tras la salida por enfermedad y posterior jubilación del hasta entonces fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez. Gómez venía ocupando el cargo desde octubre de 2021 y asumió esa responsabilidad por ser el fiscal adjunto de Díaz, quien renunció a su cargo sin completar el mandato establecido, de diez años.

Durante el gobierno que termina, el oficialismo mostró la intención de acordar con la oposición la designación de un nuevo fiscal de Corte. Sin embargo, tras idas y vueltas, no se llegó a buen puerto. Ahora, en las puertas de un nuevo gobierno, los roles parecen haberse invertido.

El nuevo panorama

En una entrevista en Desayunos informales, Díaz admitió que el gobierno electo no se ha puesto una “fecha límite” para la designación de un fiscal de Corte, pero apuntó que, en línea con lo que ha manifestado la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, hay “preocupación” por terminar con el “previsariato”. Díaz indicó también que “no hay ningún nombre encima de la mesa” y agregó que sólo se ha conversado sobre “criterios generales”.

Luego de estas declaraciones, desde el Partido Nacional (PN) reconocieron a la diaria que “va a ser muy difícil” que el Frente Amplio (FA) logre proponer un nombre que “conforme”. En ese sentido, una fuente señaló que si no aparece una persona que sea garantía de ecuanimidad, se mantendrá la posición que adoptó la coalición de izquierda durante este período, es decir, continuar con el interinato. Además, desde la coalición entienden que Ferrero es “una persona absolutamente confiable desde el punto de vista técnico”.

En ese escenario, los dos grandes sectores del PN -Alianza País y Aire Fresco- coinciden en que, por el momento, sobre este tema, deben permanecer “quietitos”, ya que confían en el trabajo que lleva adelante Ferrero. Por el momento, simplemente se seguirá observando los movimientos que lleva adelante al respecto el gobierno electo, pero sin poner “sobre la mesa” el cambio de fiscal.

En línea con la postura en filas blancas, Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado (PC), dijo a la diaria que “así como el FA no tuvo apuro en el período pasado”, ahora “no hay apuro” para designar a un nuevo fiscal de Corte. “La razón central por la que no hay apuro es porque Mónica [Ferrero] está haciendo un buen laburo”, reconoció. De igual manera, consideró que “lo malo” es que es “subrogante del subrogante”, algo que a priori “es una formalidad”.

“El gobierno pasado intentó llevar la posta y el FA le dijo que no a todo, no veo por qué nosotros tendríamos que tener una actitud diferente”, consideró Ojeda. “Tampoco he escuchado nombrar por ahí ningún nombre que diga ‘pa, esto sería espectacular’; si no ponen un nombre arriba de la mesa, no estamos discutiendo nada”, agregó.

Más allá de la postura de Ojeda, que, además de ser el secretario general del partido, es el principal referente del sector Unir para Crecer, en Vamos Uruguay, la otra gran facción a la interna colorada, se considera que “apremia” resolver la situación de subrogado. El senador Tabaré Viera apuntó que desde el sector se está “a las órdenes siempre para conversar con las demás fuerzas políticas” y llegar a un acuerdo que permita “obtener las mayorías requeridas” para designar un nuevo fiscal de Corte. Por el momento, y desde ese punto de partida, Viera prefirió “no manosear” nombres.