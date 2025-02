El gobierno entrante presentó este martes oficialmente a las futuras autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), que serán la pediatra Claudia Romero y Jaime Saavedra, respectivamente, tal como adelantó la diaria.

Ambos jerarcas fueron presentados por el presidente electo, Yamandú Orsi, y los dos expresaron su “ilusión” y “felicidad” por la designación. Romero será acompañada por Mauricio Fuentes en la vicepresidencia y Andrea Venosa, actual directora por el Frente Amplio (FA) en el instituto, en la dirección general, al tiempo que el vicepresidente del Inisa será Eugenio Acosta, quien fue director de seguridad del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), lo que ahora es justamente el Inisa, durante la administración pasada del FA.

En declaraciones a la prensa, Romero dijo que el “desafío es difícil” pero “hermoso”. “No imagino otro lugar para trabajar con los gurises que el INAU”. “Estoy con muchas ganas, con muchas ideas que espero que se puedan bajar a tierra”, apuntó.

La jerarca designada advirtió que en estos primeros días no hablará de cuáles son los “primeros objetivos”, porque no quiere expresar “cosas que después no podamos llevar a cabo”. De todos modos, aseguró que la planificación “no comienza ahora”. “Es un gobierno comprometido con estas cosas. Es una institución crítica”, valoró, y aseguró que trabajará junto con los trabajadores del instituto. “Nos vamos a reunir con ellos, son nuestros aliados en este momento”.

Romero también nombró como una “gran aliada” a la senadora frenteamplista Silvia Nane, quien llevó adelante varias instancias parlamentarias contra el actual directorio del INAU ante situaciones ocurridas durante este período. “Tenemos aliados en el Parlamento y en los ministerios. Queremos cuidar a los gurises de todo lo que vaya en contra de ellos. Nos vamos a hacer cargo”, apuntó.

También fue consultada sobre las cifras que divulgó la diaria sobre las situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. “Si uno hace una lista rápida de los temas que nos preocupan, están la pobreza infantil y la violencia, que no es sólo intrafamiliar, sino que es comunitaria e institucional”, dijo. En esa dirección, agregó que como pediatra ha visto “cada vez más” niños que ingresan a centros de salud con heridas de bala “no intencionales”.

Jaime Saavedra: “En términos generales, no tenemos problemas de presupuesto”

El futuro presidente del Inisa, por su parte, comentó que está “con muchas ganas” de trabajar para que “Uruguay encuentre caminos para toda la gurisada” privada de libertad. “Tenemos que pensar cuál sería la vida ideal para los adolescentes que tenemos en nuestra casa: amigos, estudio, futuro, que su vida tenga un sentido, que haya una familia que los cuide. Ese es el pensamiento y el sentimiento”, resumió.

En ese sentido, Saavedra apuntó que deben trabajar “con todas las organizaciones” y aseguró que la ciudadanía “está muy sensibilizada” con la situación de los adolescentes. “Pienso que estamos en un momento de mucha sensibilidad, con la posibilidad de construir diferentes escenarios que conduzcan a mejores situaciones”, apuntó.

Saavedra comentó, además, que su gestión apostará a dialogar con instituciones que trabajan en “terrenos conexos”: “Tenemos que hablar entre nosotros, va a ser mucho más fácil”, dijo, y enumeró: “Hay que hablar con el INAU, el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección Nacional del Liberado y el Instituto Nacional de Rehabilitación”.

Sobre la posibilidad de que los objetivos del instituto se vean condicionados por el presupuesto, Saavedra dijo que “se invierte mucha plata” y que “hay que examinar bien dónde y cómo se la está gastando”.

“Por lo que conozco el Estado uruguayo y otros estados, en términos generales no tenemos problemas de presupuesto. Tenemos muchas veces problemas de que no gastamos adecuadamente, que hacemos cosas que no hacemos cuando administramos nuestras casas”, sentenció.