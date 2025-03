De acuerdo con una encuesta de Opción Consultores divulgada este viernes, un día antes de la asunción de Yamandú Orsi a la presidencia, 6% de la población cree que la gestión de gobierno para el período 2025-2030 será muy buena, 38% cree que será buena, 23% ni buena ni mala, 10% mala, 6% muy mala, mientras que 17% no sabe o no contesta. En resumen, 44% tiene una visión positiva de lo que será la próxima administración.

Entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones nacionales de octubre, 72% opina que la gestión será buena o muy buena, 13% ni buena ni mala, 1% muy mala o mala y 14% no sabe o no contesta. En tanto, entre los votantes de los partidos de la Coalición Republicana, 25% cree que será buena o muy buena, 32% ni buena ni mala, 26% muy mala o mala y 17% no sabe o no contesta.

Por otra parte, Opción también comparó los resultados de esta encuesta con la que se realizó en 2020, al comienzo del gobierno de Luis Lacalle Pou. Al respecto, señala que en 2020 quienes respondieron que la gestión de gobierno sería buena o muy buena llegaron a 52%, es decir, 8% por encima respecto a quienes opinan igual, pero sobre el futuro gobierno de Orsi.

No obstante, también era superior el porcentaje de encuestados con una visión negativa: 19% opinó que la administración del nacionalista sería mala o muy mala, 3% más que quienes esperan eso del frenteamplista. Entre quienes respondieron que no saben, en el caso de Lacalle Pou fueron 8% y en el de Orsi, 17%.

Con la encuesta también se consultó a la población sobre sus expectativas respecto a la situación económica y de seguridad para el próximo período. Sobre la economía, 33% dijo que mejorará, 36% que se mantendrá igual, 21% que empeorará y 11% no sabe o no contesta. Respecto a la seguridad, 28% cree que mejorará, 36% que se mantendrá igual, 29% que empeorará y 7% no sabe o no contesta.

“El nuevo gobierno encabezado por Yamandú Orsi comenzará con expectativas favorables de gestión y con mayores expectativas de mejora en la situación económica que en seguridad pública”, explicó Opción.