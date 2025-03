Visiblemente emocionado, Alfredo Fratti asumió este jueves como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). “Tengo la necesidad de contarles algunas cosas previas al verdadero motivo de este evento… Crecí en la décima sección del departamento de Cerro Largo, en los pagos de la Cuchilla Grande, muy cerca de Fraile Muerto, en el seno de una familia rural”, expresó entre lágrimas Fratti, quien fue presidente del Instituto Nacional de Carnes y vicepresidente de la Federación Rural.

“Quienes crecimos vinculados al medio rural no somos mejores ni peores, pero tenemos un enfoque distinto [sobre] cómo miramos la vida, no siempre comprendido en el medio urbano”, afirmó el titular del MGAP en el acto protocolar, al que asistieron el presidente, Yamandú Orsi, y la vicepresidenta, Carolina Cosse, jerarcas del gobierno y legisladores del oficialismo. A estos últimos, Fratti prometió acercarles “iniciativas legislativas un día sí y otro también”, porque, sostuvo, “para algo se cambió el gobierno”.

Durante su primer discurso como ministro, Fratti anunció que el Poder Ejecutivo promoverá “un plan nacional de lucha contra la garrapata” e impulsará “un shock de extensión rural arriba del río Negro”. Señaló que actualmente Uruguay tiene, en general, “un triste promedio de 65% de procreo”, pero en el norte del país “es apenas de 55%, es decir, tenemos casi la mitad de la máquina productiva sin producir”.

Asimismo, Fratti, que estará acompañado en este quinquenio por Matías Carámbula en la subsecretaría y por Cecilia Riera en la Dirección General de la Secretaría, resaltó la primera resolución del MGAP, a través de la cual se declaró la prioridad sanitaria para “la atención en los establecimientos administrados por los fondos ganaderos”, tales como Conexión Ganadera. Fratti señaló que la resolución tiene como propósito “observar la sanidad y el bienestar animal de la existencia ganadera en dichos predios”. Apuntó, además, que lo que solicite posteriormente la Justicia “será otra etapa”.

Fratti aseguró que los fondos ganaderos “no tienen nada que ver con la actividad agropecuaria genuina”, la cual, sostuvo, “sigue siendo segura”. “De poca rentabilidad, pero muy segura; los hombres de campo, ¿saben qué?, no son jodedores”, manifestó.

El titular del MGAP defendió el valor del “querido medio rural”, el mismo que “nos trajo desde la [época de la] colonia a este momento”. “Basta seguir los números de la economía y reconocer que más del 90% de la superficie del país es apta para la actividad agropecuaria”, añadió.

Según Fratti, a pesar de “la amplitud temática que aborda”, el MGAP no ha tenido hasta ahora la relevancia que debería tener: “Siento la necesidad de transmitirle a la ciudadanía que una parte importante de la suerte de los uruguayos tiene mucho que ver con las acciones que desarrollemos desde aquí”, expresó.

Por último, Fratti señaló que, por el momento, no dispondrá la ejecución de una auditoría. “No pensamos en una auditoría. Este es un país muy chico, nos conocemos todos. No la vamos a usar como método, a no ser que aparezca algún caso que así lo amerite”, señaló.