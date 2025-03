El senador del Partido Nacional (PN) Sergio Botana dijo que denunciará a la fiscal Stella Alciaturi, quien pidió la formalización del proceso contra el exintendente de Soriano Guillermo Besozzi, por reiterados delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado.

La decisión de la fiscal ha sido ampliamente cuestionada por dirigentes nacionalistas, quienes ayer se congregaron junto a simpatizantes de esa fuerza política en la estancia de Besozzi, donde cumple prisión domiciliaria, para mostrar su apoyo al exintendente y candidato.

Parte de los cuestionamientos se han centrado en la actividad en redes sociales de Alciaturi entre 2016 y 2019, período en el que reposteó algunas publicaciones que contenían críticas al PN y la frase “blancos pillos”.

Botana consideró que “esas cosas no se hacen”, en rueda de prensa consignada por Subrayado desde el establecimiento de Besozzi. El nacionalista señaló que “el Presidente tiene que cuidar que no se use la institucionalidad que hoy gobierna para atropellar a los ciudadanos. Tiene que dar el mensaje” y agregó que está “seguro que el Presidente no va a dejar hacer cualquier cosa”.

En ese marco, el senador anunció que presentarán una denuncia contra la fiscal porque “eso no puede suceder”. En diálogo con Montevideo Portal, Botana dijo que “seguramente” otros legisladores nacionalistas se sumen a la iniciativa y adelantó que la denuncia será preparada por el abogado Enrique Moller.

“Se van a denunciar todos los posteos y las manifestaciones absolutamente politizadas de la fiscal, en tiempos que era fiscal, y que de comprobarse constituirían una situación gravísima”, dijo Botana.

Este domingo, en diálogo con la diaria, Botana señaló que “lo que se está defendiendo acá no es a un hombre, sino a la patria”. “Estamos defendiendo el derecho del que está más lejos y del que está más solo. Si hay atropellos contra los que tenemos cómo defendernos o quién nos defienda, pobrecito del que está solo”, afirmó.