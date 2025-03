Por estas horas las declaraciones del novel canciller Mario Lubetkin sobre Venezuela siguen levantando polémica. El jerarca dijo al diario español El Mundo que no reconoce ni a Nicolás Maduro ni a Edmundo González Urrutia como presidentes de Venezuela, y enseguida el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) sacaron comunicados criticando la postura. A su vez, en ambas filas políticas se analizará llamar al canciller al Parlamento por ese tema.

En tanto, este miércoles a ambos partidos se sumó Cabildo Abierto (CA). Su líder y presidente, el exsenador Guido Manini Ríos, compartió un comunicado en su cuenta de X firmado por él, en el que se sostiene que CA “rechaza la decisión del gobierno nacional de cesar el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela”. “Siendo coherentes con la declaración del Senado del 30 de julio de 2024, reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante el desconocimiento de la voluntad soberana de la ciudadanía por parte del gobierno de facto de Nicolás Maduro”, se agrega.

Además, en el comunicado CA señala que “desde el Parlamento sería propicio convocar al canciller de la República para dar las explicaciones pertinentes sobre esta decisión”. Por último, CA exhorta al gobierno nacional “a revisar su postura y no contribuir a la legitimación de dictaduras en la región”.

El diputado de CA Álvaro Perrone dijo a la diaria que propuso llamar al canciller a la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja y se lo transmitió a los coordinadores de bancada, pero como las comisiones recién se están conformando, tendrán que acordar agenda. Perrone agregó que están a la espera de lo que resuelvan el PN y el PC (la bancada de senadores del PN, que mantuvo una reunión este miércoles, aplazó el tratamiento del tema para el lunes, según señalaron a la diaria fuentes nacionalistas).

“Nos parece importante que venga y explique a quién reconoce Uruguay como presidente de Venezuela. Hay un uruguayo desaparecido, hay miles de uruguayos que viven en Venezuela, hay que conocer cómo está la situación diplomática. Tal vez le cueste un poco ponerse a tiro y entrar en diálogo, pero supongo que en eso habrá estado en la transición”, sostuvo Perrone.

Si bien en la entrevista con el medio español Lubetkin dijo que no reconoce ni a Maduro ni a González Urrutia, Perrone sostuvo que el tema no es “Maduro o [González] Urrutia”, sino “dictadura o democracia”. Porque, si se sacan los nombres, en Venezuela “hay una dictadura y un dictador, y si Uruguay no apoya a Edmundo González, que fue el que ganó las elecciones y lo demostró, significa que está apoyando a Maduro”.

“Si no se reconoce a ninguno de los dos, ¿cuál es la solución? ¿El diálogo? ¿Y qué hay que hacer, llamar a elecciones nuevamente? ¿Convencer a Maduro, que ya sabemos que no va a entregar el poder porque es una dictadura? El cambio en Venezuela se tiene que dar por la presión internacional de todos los actores, de los países más grandes hasta los más chicos. Entonces, la tradición de respeto a la democracia que tiene Uruguay, con esto, se ve opacada”, finalizó.