El Frente Amplio (FA) celebró este miércoles el 54° aniversario de su primer acto de masas, allá cuando en 1971 el general Liber Seregni, referente histórico frenteamplista, convocaba a miles de personas en la explanada de la Intendencia de Montevideo. A más de medio siglo de esa oratoria, el presidente del FA, Fernando Pereira, y los tres candidatos a la intendencia capitalina destacaron el valor de la “ética” y la “unidad” y la necesidad de ganar varios gobiernos departamentales en las elecciones de mayo.

El sol daba sus últimos rayos de luz cuando Pereira se arrimó a las vallas y levantó el primer aplauso de la tarde-noche. En el escenario, que miraba hacia la avenida 18 de Julio, tres pantallas gigantes reproducían la frase de la convocatoria: “La historia nos une, los sueños nos guían. Bienvenida, esperanza”. La explanada se fue llenando de gente, que llegó con sillas, termo y mate y banderas frenteamplistas. Carros de venta de bebidas y comidas y el anuncio de un bono colaboración con el que se rifará un auto 0 kilómetro y un viaje a República Dominicana daban color y calor.

A los pies del escenario, las sillas blancas esperaban por los principales dirigentes frenteamplistas. Entre ellos estaban algunos de los fundadores, como el exministro del Interior José Díaz y el exsenador Enrique Rubio. También estaba el expresidente José Mujica, a quien se homenajeó con un video y un reconocimiento a su trabajo político.

Sobre las 19.30 los presentadores del acto anunciaron a los tres candidatos del FA a la Intendencia de Montevideo. Salvador Schelotto fue el primero de ellos en hablar, en un discurso en el que destacó a José Gervasio Artigas, Seregni y Mujica, además de nombrar a sus tres referentes: el propio Seregni y los exintendentes de la capital Mariano Arana y el también expresidente Tabaré Vázquez.

“Vamos a ganar Montevideo, pero no quiero ganar por costumbre, ni por rutina, ni por inercia ni por resignación. Quiero que ganemos por convicción, porque somos mejores, porque podemos y queremos ser mejores”, dijo, y puntualizó que ese “ser mejores” significa “sostener una ética pública absolutamente irreprochable”.

Esa ética, añadió, se tiene que dar “sin amiguismos ni caudillismos y sin cambiar votos por favores”. “Siendo fieles al mandato fundacional del año 71, gobernando sin cuotas políticas. Montevideo para nosotros está primero, segundo está Montevideo, tercero está Montevideo, luego viene el FA y luego vienen sus proyectos”, cerró.

Bergara le siguió en el discurso y aseguró que el FA ganará “por octava vez consecutiva” el gobierno departamental, “porque es lo que necesita la gente y porque es lo que ya están diciendo los montevideanos”. “Y si vamos a ganar por octava vez, tan mal no lo hemos hecho”, remarcó.

El líder seregnista apuntó, de todos modos, que “hay cosas que tenemos que hacer mejor”. “Como fuerza política en el gobierno departamental tenemos que evolucionar. Con mucha participación y con mucho diálogo y negociación, bien cerca de la gente. Lo vamos a hacer mejor”, anunció.

El exministro de Economía y Finanzas dijo que el FA debe ir a ganar “los ocho municipios”. “Vamos a ganar la intendencia, vamos a ganar los municipios, porque ustedes van a estar recorriendo todo el departamento para hacer ganar nuevamente al FA”, sentenció.

A su turno, Piñeiro rescató el proceso político de autocrítica llevado a cabo desde que el FA perdió las elecciones nacionales en 2019. “Demostramos ahí que tenemos autocrítica, que aprendemos de nuestros errores y que somos capaces de tomar las decisiones necesarias para cambiar”, dijo, y remarcó que el proyecto del FA “no se inicia ni se termina con un ciclo electoral”.

“Somos una fuerza política de acción permanente, que tiene una perspectiva histórica de largo plazo. Nuestra lucha es histórica y se proyecta con un norte de construcción de una sociedad igualitaria y más libre”, apuntó. “Los montevideanos saben que el proyecto frenteamplista es el de un departamento y una ciudad más humana, más democrática y más sustentable”, cerró.

El homenaje a Mujica Cuando Bergara iniciaba su discurso, en un costado del escenario las personas comenzaron a moverse inquietas y a aplaudir. “Puede que esté llegando Yamandú”, ensayó Bergara, pero pronto corrigió: “¡Es Pepe! Qué emoción y qué privilegio, vaya si Pepe es símbolo del Frente Amplio”, dijo. Luego de los discursos de los candidatos, los presentadores anunciaron un video de reconocimiento y homenaje a Mujica, quien estaba acompañado por su compañera, la exvicepresidenta Lucía Topolansky. Visiblemente emocionado, Mujica observó sentado el audiovisual, en el que se repasaban algunos hitos y discursos de su trayectoria política. “Me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo”, decía en las imágenes. Luego, varias personas recordaban el matrimonio igualitario, el crecimiento económico y la descentralización de la educación como logros de su gestión. “No cambiaste el mundo, pero cambiaste el país”, le diría minutos después, desde el escenario, el presidente del FA, Fernando Pereira.

Pereira apuntó contra el proyecto Neptuno y dio “certezas” de que se construirá Casupá

Por algo más de 40 minutos, Pereira dio un discurso en el que rescató el origen del FA, a sus fundadores, el trayecto recorrido y los desafíos de este nuevo gobierno. “Llegamos para cambiar e hicimos mucha autocrítica, pero de lo que no hay duda es que Uruguay cambió para siempre, como también Montevideo cambió para siempre”, señaló.

Pereira destacó que, a 26 días de haber asumido el gobierno, el FA haya logrado este acto de masas. “El FA es un proyecto de política permanente; militamos cuando ganamos las elecciones, pero cuando las perdemos también”, apuntó.

El dirigente repitió algo que dijo en La Paloma, durante el aniversario del nacimiento del FA, el 5 de febrero. Allí le dijo al gobierno que aún no había asumido que contara con el FA. Este miércoles remarcó que el Poder Ejecutivo “cuenta” con la fuerza política para “promover los amplios acuerdos que el país requiere”. También subrayó que el nuevo gobierno cuenta con la “lealtad” del FA.

El dirigente aseguró que el FA “va a cumplir con su programa” y enumeró una serie de “desafíos prioritarios” vinculados a seguridad pública, economía, educación, trabajo y salud, que el gobierno deberá atender. Comentó también que la propuesta del FA no se agota en este gobierno, sino que se buscará construir un “nuevo ciclo progresista”.

“Créanme que es conmovedor ser presidente del mejor proyecto político que tiene Uruguay para las transformaciones. Es altamente halagador, es un honor enorme. El FA es la síntesis de hombres y mujeres que forjaron una herramienta de cambios formidables. Como decía el general Seregni, es por esto que el FA no es una suma simple de partidos y de grupos. Es la nueva conciencia que levantará un nuevo Uruguay. Aquí está el pueblo que no ha perdido la fe ni en sí mismo ni en el destino del país”, dijo.

“A un gobierno de izquierda lo van a tener que medir al final del período con si bajó o no la desigualdad que hay hoy en Uruguay. Y cuando nos midan sabremos decir: ‘Supimos cumplir’, porque sabremos cumplir”, añadió.

Pereira saludó la decisión del presidente Yamandú Orsi de convocar al diálogo social por la seguridad social, cuestionó al gobierno anterior por esa reforma y también por haber firmado el contrato por el proyecto Neptuno.

“Nos hemos comprometido y tratamos de cumplir, y no lo pudimos hacer, con no hacer el proyecto Neptuno. Jamás el gobierno de Lacalle [Pou] debió haber firmado un contrato que perjudica al ambiente, que no resuelve el tema del agua del área metropolitana, que genera inconvenientes desde todo punto de vista, como lo manifestaron la mayoría de los científicos. No lo deberían haber hecho, no les deberían haber hecho eso a los uruguayos y a las uruguayas”, dijo.

En ese sentido, señaló que “verá cómo se negocia” el contrato, pero remarcó con “certeza” que la planta de Casupá “se va a hacer”. “Somos conscientes de que los desafíos son enormes, por eso enorme será también nuestra voluntad, entrega y compromiso”, cerró.